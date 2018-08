Un texte d’Antoine Deshaies

Menée par de futures vedettes de la NBA, la prestigieuse équipe universitaire de Durham, en Caroline du Nord, a logiquement vaincu les Redmen de McGill 103 à 58 devant 10 058 spectateurs.

Duke complétait, dimanche, sa tournée préparatoire canadienne après des victoires de 96-60 contre l’Université de Toronto et de 86-67 contre Ryerson.

Les formations de la NCAA n’ont droit qu’à une tournée à l’extérieur des États-Unis tous les quatre ans. Duke a tout organisé et tout empoché les revenus des trois matchs.

L’entraîneur de Duke, le légendaire Mike Krzyzewski, était généreux de ses compliments à la conclusion de ce rare voyage au nord de la frontière.

« McGill nous a livré la meilleure opposition de nos trois matchs, a dit celui que l’on surnomme Coach K. Ils ont joué avec l’intention de gagner et avec intelligence. Ils n’ont juste pas la chance d’avoir des gars comme R.J. Barrett et Zion Williamson. Notre deuxième demie était notre meilleure du voyage. »

R.J. Barrett Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Le prodige canadien de 18 ans, R.J. Barrett, est celui qui a reçu le plus bel accueil avant le match, mais c’est une autre recrue, le puissant Zion Williamson, qui a le plus enthousiasmé les amateurs réunis.

Le colosse 2,01 m et 129 kg (6 pi 7 po et 285 lb) a multiplié les dunks en puissance et a conclu sa journée au bureau avec 36 points. Barrett, lui, a impressionné avec 23 points et 10 aides.

Barrett avait récolté 34 et 35 points lors des deux matchs présentés à Toronto. Les deux vedettes, qui sont d’ailleurs co-chambreurs, ont été acclamées comme des héros à leur sortie du terrain.

« Je ne savais pas que Duke avait autant d’admirateurs partout dans le monde, a expliqué le timide Ontarien après le match. C’était vraiment cool de me faire applaudir de la sorte même si je viens de Toronto. Je sens que les gens apprécient que je joue pour l’équipe nationale. »

Un voyage au-delà des attentes de Coach K

Mike Krzyzewski était de fort belle humeur lors de son point de presse d’après-match. Il a enfilé les blagues au sujet de sa relation avec sa conjointe, qui assistait d’ailleurs à l’exercice, et a offert des réponses généreuses aux questions.

Il a complimenté Montréal, non pas pour sa poutine, mais pour son couvert arboricole. Il aime les grands arbres.

« J’aurais souhaité qu’on passe plus de temps ici, a dit Krzyzewski. J’aime l’ambiance, la ville est magnifique et la foule a été extraordinaire. J’aime la langue française que je trouve très belle, même si j’ai du mal à la comprendre. J’ai pris un cours de français au secondaire et c’est le cours qui m’a donné le plus de difficulté dans ma vie avec un cours de génie. »

Le voyage au Canada, planifié depuis février dernier, lui a permis de voir sa jeune équipe grandir un peu. Il était important que les joueurs passent beaucoup de temps ensemble. Année après année, Duke est victime de ses succès et voit plusieurs de ses athlètes graduer dans la NBA.

« Huit de nos joueurs ont atteint la NBA depuis deux ans, a expliqué Krzyzewski. On doit trouver une façon de transmettre la culture de Duke rapidement à nos nouveaux joueurs. »

Et Coach K sait les joueurs d’exception qu’il a sous la main ne resteront pas à Duke bien longtemps. Plusieurs avancent que la recrue R.J. Barrett pourrait être le tout premier choix du prochain repêchage de la NBA.

« Il a le talent, le caractère et c’est un bon étudiant, a analysé Mike Krzyzewski. Il a la chance de devenir un grand de son époque et d’être un joueur spécial. On ne le forcera pas à s’adapter à notre style de jeu, parce qu’on veut vraiment qu’il maximise son potentiel. »

Alex Paquin laisse sa marque

Dans la défaite des Redmen, un joueur s’est grandement fait remarquer. Alex Paquin a réussi 29 points, la moitié de la production totale de McGill. Il a notamment réussi deux paniers de trois points alors qu’il était étroitement surveillé par RJ Barrett.

Le plus petit joueur sur le terrain à 1,83 m (6 pi) a reçu une belle ovation en fin de quatrième quart.

« C’était la plus grosse foule devant laquelle j’ai joué et c’est une belle marque de reconnaissance, a dit l’athlète de 24 ans. Je me suis entraîné fort pour ce match et je savais que je pouvais réussir ce genre de jeux contre des joueurs qui cognent aux portes de la NBA. »

Alex Paquin (à gauche) et R.J. Barrett Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Paquin était aux premières loges pour apprécier le talent et l’envergure des joueurs de Duke.

« Ce sont des animaux, a imagé Paquin. Ils sont forts, imposants et tellement athlétiques. C’est dur de les contrer. R.J. Barrett est vraiment intelligent sur le terrain. Ça paraît qu’il passe beaucoup de temps dans le gymnase et qu’il analyse beaucoup de matchs. »

Paquin entame sa dernière saison universitaire et aimerait poursuivre sa carrière dans une ligue professionnelle en Europe. Le match de dimanche pourrait lui ouvrir des portes.