Les Yankees ont complété un balayage de la série de trois matchs, mais ont perdu les services de leur joueur d'arrêt-court Didi Gregorius.

Grigorius s'est blessé au talon lorsqu'il est entré en contact avec le joueur de premier but des Blue Jays Kendrys Morales. Il a été transporté à l'hôpital afin de subir des tests.

La recrue Miguel Andujar a récolté deux points produits et a aidé Ronald Torreyes, qui a remplacé Gregorius, et a cogné trois coups sûrs.

Greg Bird (à droite) Photo : Associated Press/Noah Murray

Happ (14-6) affrontait les Blue Jays pour la première fois depuis qu'il a été cédé aux Yankees le 26 juillet. Le lanceur de 35 ans a remporté ses quatre premiers départs dans l'uniforme new-yorkais.

Happ a accordé deux points et sept coups sûrs en cinq manches et un tiers, retirant huit frappeurs sur des tirs. Randal Grichuck a cogné un circuit en solo en première.

Les six premiers frappeurs des Yankees ont atteint les sentiers face à Ryan Borucki (2-3). Aaron Hicks et Giancarlo Stanton ont obtenu des buts sur balles et Andujar a nivelé la marque en frappant un simple.

Gleyber Torres a par la suite frappé un simple et Bird a frappé un grand chelem au champ droit. Borucki a retiré les deux derniers frappeurs avant d'être remplacé.

Happ a accordé un circuit à Morales en sixième.

Les Yankees ont inscrit quatre points supplémentaires en sixième et le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a été expulsé de la rencontre après avoir contesté une décision prise au premier coussin.