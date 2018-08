Briand a accédé au combat de championnat avec une victoire contre le Russe Gagik Zakarian par ippon en demi-finales, après une prolongation de près de cinq minutes et demie. Rekhviashvili s'est toutefois révélé trop fort en finale, et il lui a infligé un ippon en début de combat pour s'adjuger l'or.

« Je le connais bien, mais il m'a un peu surpris en début de combat. C'est un gars vraiment explosif et je m'attendais à ce que je doive passer au travers des deux premières minutes en espérant qu'il fatigue et qu'après ça, ça serait plus ma chance. Il a fait un bon mouvement et il m'a eu ce coup-ci », a expliqué Briand.

Le judoka de Sept-Îles avait préalablement éliminé le Tchèque Jakub Jecminek ainsi que les Russes Alu Bochkaev et David Gabaidze à ses trois combats préliminaires.

Du côté féminin, les Québécoises Alix Renaud-Roy et Mina Coulombe ont toutes les deux perdu leur premier combat de la compétition.

Dans la catégorie des moins de 70 kg, Renaud-Roy s'est inclinée face à l'Italienne Alessandra Prosdocimo. Coulombe, chez les moins de 78 kg, a perdu par ippon contre la Biélorusse Darya Kantsavaya.

Les judokas québécois pourront se reprendre aux Championnats du monde, qui se dérouleront du 20 au 27 septembre à Bakou, en Azerbaïdjan.