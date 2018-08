Un texte d'Alexandra Piché

Il croit que ce changement n’est pas uniquement dû au fait que les Jeux de 2014 avaient lieu en Russie, où une loi contre la propagande homosexuelle était en vigueur.

« La différence était énorme. Je pouvais presque le sentir dans l’air aussitôt que je suis arrivé à Pyeongchang. Je sais que c’était un cas spécial à Sotchi en raison des lois, mais ce n’est pas ça qui a fait la différence. À Pyeongchang, il y avait beaucoup plus d’athlètes de la communauté LGBTQ+ qui s’assumaient ouvertement. J’ai senti un gros changement dans la société et dans le milieu sportif », a-t-il dit en entrevue à Radio-Canada Sports tandis qu’il était de passage à Montréal pour le 34e défilé de la Fierté.

Radford se sent beaucoup moins marginalisé en tant que sportif homosexuel qu’il y a quelques années. « Je sens que d’être LGBT n’est plus une grosse histoire. C’est encore important. Mais je peux voir une grosse vague d’acceptation et de tolérance dans les dernières années. Maintenant, je me sens très bien de me promener en tenant la main de mon fiancé à Montréal. Il y a 5 ou 6 ans, ce n’était pas le cas. »

Le double champion du monde de l’épreuve en couple avait décidé d’annoncer publiquement son homosexualité un peu après les Jeux olympiques de Sotchi. Il sentait que c’était le moment de le faire et espérait par-dessus tout servir la cause en révélant son secret.

« Si je remonte à quand j’étais enfant, il n’y avait pas beaucoup d’athlètes ou de gens dans les médias qui étaient ouvertement gais. C’était une chose méconnue et un peu épeurante. Je me suis dit que je pouvais utiliser mon histoire pour essayer de faire une différence pour ces enfants qui vivent la même chose que moi », a-t-il raconté.

Il a avoué que son moment était drôlement choisi. Il a fait sa sortie du placard médiatique au beau milieu de la saison des grands Prix. Même s’il avait envie de le faire, il n’a pas caché qu’il a eu peur que ça influe sur la suite de l’année.

« Quand j’ai pris la décision, je voulais le faire à ce moment-là, mais j’étais nerveux. On ne sait jamais comment les gens vont réagir. Nous étions en plein milieu de notre saison de compétition. Il y avait donc un inconnu par rapport à la façon dont les juges allaient me percevoir quand j’allais retourner sur la glace. »

Son angoisse s’est cependant éclipsée dès qu’il a mis son nez dans les centaines de messages concernant son annonce qu’il a reçus sur les réseaux sociaux.

« Tout juste après ma déclaration publique, j’ai commencé à recevoir beaucoup, beaucoup de bons mots de personnes que je ne connaissais pas sur les médias sociaux. Juste ça, ç’a fait que mon annonce a valu la peine immédiatement. Beaucoup disaient qu’ils étaient inspirés par mon histoire, ç’a surpassé toutes angoisses. »

Depuis, il a été heureux de constater que le dévoilement de son homosexualité n’a rien changé à la façon dont les juges et les gens le voyaient.

« L’une des raisons pour lesquelles je suis sorti du placard publiquement, c’est pour aider à normaliser le phénomène.

« Je pense que ça ne devrait pas être une grosse affaire. Et j’ai été heureux de constater que ça ne l’était pas. Les commentateurs n’ont pas commencé à mentionner mon orientation sexuelle constamment en ondes quand je patinais. Je ne m’en faisais pas parler spécifiquement en entrevue. Si on me demandait ce que je faisais durant l’été, je pouvais répondre normalement que je partais en voyage avec mon fiancé.

« Plus il y a d’athlètes qui sortent du placard, plus ça normalise la chose. Ça fait que quand nous sommes en compétition, ils n’ont pas besoin de mentionner que nous sommes LGBT », a-t-il expliqué.

Le sujet a été effleuré par les médias à la suite de sa médaille d’or remporté à Pyeongchang, car il est devenu le premier athlète ouvertement gai à être couronné champion olympique à des Jeux d’hiver.

« Avec nos deux médailles à Pyeongchang, c’est venu un peu sur le sujet, mais ça ne m’a pas trop dérangé. Je suis content de pouvoir utiliser mon histoire pour envoyer un message positif. J'en suis fier. »