Avec des coureurs aux premier et deuxième buts et un retrait en fin de 10e manche, Joey Marino, fils de l’entraîneur-chef, a reçu la permission de s’élancer avec un compte de trois balles et une prise.

Marino a réussi un simple au champ centre, et Nate Colina a contourné le troisième avant de croiser le marbre pour donner la victoire au Canada.

« Il m’a offert ce lancer, et je l’ai frappé fort, a raconté le jeune Marino. Je ne croyais pas que Nate irait marquer. Je croyais que nous allions seulement remplir les buts. Mais quelle folie! C’était génial. »

En conférence de presse, le père et le fils ont rencontré les médias côte à côte. L’entraîneur Mike Marino n’a pu contenir ses émotions quand il a dû parler du point produit gagnant de son fils.

« Il n’y a à peu près rien de mieux que ça, a-t-il souligné. C’est vraiment, vraiment beau. »

Match marathon

Le match, qui avait commencé à 18 h 10 (HAE), ne s’est terminé qu’à 21 h 30, résultat des nombreux jeux défensifs réalisés au fil des manches. Le Canada, qui a marqué le premier point de la rencontre en première, a semblé en maîtrise.

Le lanceur partant canadien, Jordan Jaramillo, a été brillant en début de rencontre : il a retiré quatre des six premiers frappeurs espagnols sur des prises. Il a quitté le monticule en quatrième manche après 54 lancers et 6 retraits au bâton.

« Je n’ai pas senti beaucoup de pression, a-t-il soutenu après la rencontre. J’ai juste voulu jouer au baseball et m’amuser. »

Mais les Espagnols ont profité de leur dernière chance de niveler la marque, en début de sixième manche, avec un coup de circuit.

Mais comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises, l’équipe canadienne de Whalley, en Colombie-Britannique, a fait preuve d’assurance et de ténacité dans sa quête de la victoire.

« C’était un match formidable, a reconnu l’entraîneur Marino. C’était un des meilleurs auxquels j’ai participé. »

Les Canadiens profiteront d’une journée de congé, dimanche, avant leur prochain match contre la Corée du Sud ou le Mexique, lundi.

(D'après un texte de CBC Sports)