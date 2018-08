Reinhard Grindel, qui avait déjà avoué avoir commis des erreurs dans cette controverse, a dit dimanche au média allemand Bild am Sonntag qu’il n’a pas cherché à rendre le milieu de terrain responsable de l’élimination précoce de l’Allemagne à la Coupe du monde.

« Concernant les attaques racistes, j’aurais dû me positionner plus clairement sur un ou deux points et être derrière Mesut Özil. J’aurais dû trouver des mots clairs. Ces attaques sont complètement inacceptables. Je suis désolé que Mesut Özil se soit senti abandonné », a dit le président.

Le footballeur d'origine turque a pris sa retraite de l’équipe nationale le mois dernier. Il défendait alors sa rencontre avec Erdogan, un peu avant le début du Mondial.

« Dans les yeux de Grindel et de ses partisans, je suis Allemand quand nous gagnons, mais je suis un immigrant quand nous perdons », avait mentionné le joueur d’Arsenal à ce moment.

Grindel a rejeté ces accusations, indiquant qu’il n’a pas rendu Özil responsable des échecs de l’équipe en Russie.

« Pour moi, ç’a toujours été clair que nous gagnons tous ensemble et nous perdons tous ensemble. Ce serait absurde de rendre un joueur responsable de notre élimination », a-t-il dit.