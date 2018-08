Autre semaine, même scénario entre la Néerlandaise Kiki Bertens et la Tchèque Petra Kvitova (no 8). Neuf jours après qu'elle eut vaincu Kvitova en huitièmes, à Montréal, Bertens s'est de nouveau imposée, en demi-finales cette fois, en trois manches de 3-6, 6-4 et 6-2, samedi, à Cincinnati.