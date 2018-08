Neil Walker a frappé un coup de circuit de trois points, Giancarlo Stanton s'est illustré et les Yankees ont eu le dessus sur les Blue Jays de Toronto dans un match écourté par la pluie, vendredi soir, à New York. Après un délai de plus d'une heure, la rencontre a été stoppée par les arbitres avec une marque finale de 7-5.