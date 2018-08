Un texte d’Olivier Tremblay

Tous les concurrents, bien sûr, ne sont pas créés égaux. Actuellement, les prochains adversaires de l’Impact occupent, dans l’ordre, les 11e, 10e, 2e, 5e, 3e, 8e, 4e, 10e et 7e positions au classement. Chicago semble, sur papier, le rival le moins menaçant.

Mais Rudy Camacho, défenseur de l’Impact, est catégorique : il n’y a « pas d’équipe prenable ».

« Chicago, ils sont dans une mauvaise passe, c’est vrai, mais après, ça reste une bonne équipe avec de bons joueurs, a souligné Camacho. Il faut garder notre niveau d’exigence élevé et il ne faut pas les sous-estimer. Ce serait la plus grosse erreur. »

Il faut jouer notre jeu à fond, samedi, devant nos supporteurs, et ne pas faire attention à qui est l’adversaire. Que ce soit Chicago ou n’importe qui, il faut qu’on joue notre jeu et qu’on impose notre style. Rudy Camacho, défenseur de l'Impact de Montréal

La « mauvaise passe » en question n’est pas loin d’être catastrophique : le Fire a perdu ses sept derniers matchs de MLS par un pointage combiné de 18-8. L’équipe n’arrive pas à prendre le moindre rythme d’un point de vue défensif. L’entraîneur Veljko Paunovic peine à trouver son équipe type.

Comme il l’avait fait au début de la saison, le légendaire milieu de terrain allemand Bastian Schweinsteiger a reculé d’un cran pour jouer comme libéro dans une défense à trois, la semaine dernière, dans une défaite de 1-0 contre les Red Bulls de New York.

La défense s’en portera peut-être mieux. L’attaque n’y trouvera certes pas son compte. Peut-être la tâche des Montréalais sera-t-elle moins compliquée ainsi.

« La meilleure façon [de contrer Schweinsteiger], c’est d’avoir le ballon, ne pas le leur laisser, et lui laisser le moins possible d’espace, a soutenu Camacho. Il a un bon pied, et ça passe beaucoup par lui. Plus on aura le ballon, moins il sera en vue. »

L’Impact n’avait pas eu l’avantage au chapitre de la possession dans le plus récent match entre les deux équipes, mais il était parvenu à limiter le Fire à une poignée d’occasions dans une courte défaite de 1-0. Les rôles pourraient être inversés ce samedi.

« Quand nous avons joué contre eux, ils nous avaient muselés, puis ils avaient gagné dans les derniers instants, a rappelé le milieu de terrain Ken Krolicki. Nous ne pouvons pas les prendre à la légère. Ils ont des joueurs de grande qualité qui peuvent nous punir si nous abordons ce match en croyant qu’on pourra gagner sans travailler. Notre mentalité ne doit pas changer. C’est comme ça que le résultat viendra. »

L’Impact gardera forcément un œil sur la rencontre de dimanche entre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United, qui sont tout juste derrière lui au classement et qui se font particulièrement menaçants : le Revolution présente une meilleure moyenne de points par match que le Bleu-blanc-noir, et United doit jouer 10 de ses 13 derniers matchs de la saison à domicile.

« Nous sommes dans une belle position dans la course aux séries, a reconnu Krolicki. Les autres équipes veulent la prendre. Certaines équipes vont travailler plus fort contre nous que contre d’autres adversaires. Nous devons donc travailler encore plus fort qu’elles et essayer de faire mieux tous ensemble. »