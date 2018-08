La Québécoise Annie Guglia, première planchiste canadienne à avoir participé aux X Games, fait partie des concurrentes. Elle aspire à se qualifier pour les Jeux de 2020.

« Je pense que l’ajout du sport au programme olympique fait que le skateboard est en train de se structurer. Nous avons une fédération de skateboard qui est en train de voir le jour au Canada », a-t-elle dit en entrevue à RDI Matin vendredi.

La compétition féminine devrait être relevée cette année. Sky Brown, plus jeune athlète professionnelle en planche à roulettes, fait partie du groupe qui s’élancera sur le parcours montréalais. À seulement 10 ans, la Japonaise a marqué l’univers du sport extrême grâce à ses vidéos impressionnantes et sa volonté de rendre le sport plus accessible aux filles.

Depuis le début de sa carrière, Guglia, 27 ans, se bat aussi pour la reconnaissance de la planche à roulettes au féminin.

« Je fais des événements de skate pour les filles depuis plusieurs années à Montréal. Le week-end dernier, 150 filles sont venues essayer. Il y a vraiment un engouement pour le skate féminin en ce moment. Il y a plus de filles qui commencent à faire du skate que de garçons », a-t-elle indiqué.

Tony Hawk, légende de la planche, et Matt Hoffman, vedette du BMX, feront aussi une apparition au Parc olympique. En plus de la planche, le programme comprendra des compétitions d’escalade et de vélo à pignon fixe, des démonstrations de funambulisme sur sangle (slackline), de yoga et de soccer de style libre.

« Notre objectif est de montrer au public les meilleurs athlètes locaux et internationaux, mais aussi de nouveaux athlètes, comme la jeune Sky Brown. Ce qui est intéressant aussi, c’est qu’on permet aux gens d’essayer des choses. On leur prête des souliers d’escalade, un casque et une planche ou un vélo pour qu’ils tentent des sports qu’ils n’auraient pas essayés ailleurs », a indiqué le producteur de l’événement, Micah Desforges.