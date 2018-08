Dans son communiqué, la Juve parle d'une « rupture à l'amiable » du contrat de Marchisio, qui est arrivé à 7 ans à la Juventus, où il a joué dans toutes les catégories d'âge.

À l'exception d'une saison en prêt à Empoli (2007-2008), le milieu relayeur de 32 ans n'a jamais porté un autre maillot que celui rayé noir et blanc du club piémontais.

Milieu de terrain sobre et complet, le « petit prince » a remporté avec la Juve sept titres de champion d'Italie et quatre Coupes d'Italie. Il compte 55 sélections en équipe nationale.

Longtemps titulaire indiscutable, Marchisio a perdu sa place dans l'effectif turinois après une grave blessure à un genou en avril 2016.

« Avoir pu l'accompagner dans son parcours et avoir découvert jour après jour un peu plus ce champion a été un privilège et un honneur. Et ce sera un plaisir de le suivre encore, quel que soit le maillot qu'il portera. Car nous le savons, le blanc et noir fera toujours partie de lui et de son histoire. Merci pour tout, Claudio », a écrit la Juventus.

L'Impact en tête?

Selon La Gazzetta dello Sport, Marchisio ne voudrait pas jouer pour une autre équipe italienne et préférerait poursuivre sa carrière à l'étranger, préférablement en Amérique du Nord, plutôt qu'en Asie ou ailleurs en Europe.

L'Impact de Montréal, toujours selon le quotidien sportif italien fondé en 1896, serait son premier choix pour la suite de sa carrière, mais il aurait aussi reçu des offres d'autres équipes.

Bien que la fenêtre des transferts internationaux soit fermée en MLS depuis la semaine dernière, le onze montréalais peut encore ajouter à sa formation un joueur qui est sans contrat jusqu'au 14 septembre, dans la mesure où ce joueur est libre depuis le 8 août. Or, Marchisio n'a été libéré que vendredi par la Juventus et sans une autorisation spéciale de la FIFA, si l'équipe de Rémi Garde venait à s'entendre avec le milieu italien, elle ne pourrait le faire jouer qu'en 2019.

Marchisio n'a pas publiquement indiqué ses intentions, mais il a confié dans une publication Instagram qu'il avait adoré porter le maillot rayé noir et blanc, mais que « l'équipe passait toujours avant tout ».