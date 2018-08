L'entraîneur Massimilano Allegri a confirmé vendredi que Ronaldo sera titulaire samedi à ses débuts en Serie A contre le Chievo Vérone.

« Nous ne devons pas commettre l'erreur de penser que nous allons gagner simplement parce que nous avons Cristiano. Il doit être une valeur ajoutée, a dit Allegri. Nous avons amélioré le groupe en prenant le meilleur joueur du monde et d'autres grands joueurs, mais les autres équipes se sont renforcées également. »

« Nous n'avons pas la meilleure des conditions physiques et on doit donc faire un match sérieux pour ramener trois points à la maison et bien débuter », a-t-il ajouté.

Ronaldo s'entraîne depuis le début du mois avec sa nouvelle équipe et a joué cette semaine deux matchs amicaux, mais il n'a pas participé au stage de préparation aux États-Unis.

« Cristiano est très curieux de son nouveau championnat, de ses nouveaux adversaires et de leur façon de jouer. C'est un garçon simple, qui s'intègre très bien », a ajouté l'entraîneur.

Messi seul sur sa planète?

Ronaldo parti, Lionel Messi entame samedi sa saison en Championnat d'Espagne avec les coudées franches dans la course au titre de meilleur buteur, mais d'autres attaquants espèrent le lui contester.

En 2014, l'Argentin avait battu le record vieux de 60 ans en dépassant les 251 buts inscrits en Liga par le mythique attaquant basque Telmo Zarra pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la compétition.

« Quand j'ai marqué mon premier but en Liga, je n'imaginais pas pouvoir battre le moindre record et encore moins celui du grand Telmo Zarra », disait alors la « Puce ».

Lionel Messi et Antoine Griezmann Photo : Getty Images/LUIS ACOSTA / KIRILL KUDRYAVTSEV

Quatre ans plus tard, le quintuple meilleur buteur (2010, 2012, 2013, 2017, 2018) s'attaque à un autre jalon de légende : égaler les six titres de Zarra entre 1945 et 1953.

Les chiffres parlent pour lui. À 31 ans, il compte 383 buts en 418 matchs de Championnat d'Espagne, record absolu, et a inscrit au moins 20 buts au cours des 10 dernières saisons.

Propulsé capitaine de l'équipe catalane cette saison, le voilà proche d'entrer un peu plus dans l'histoire du club.

Il est le meilleur buteur historique et le joueur le plus titré avec un 33e trophée glané dimanche en Supercoupe d'Espagne.

Comme Ronaldo n'est plus là, qui empêchera Messi d'y arriver? Deux noms viennent en tête.

L'Uruguayen Luis Suarez (FC Barcelone) est le seul attaquant à avoir brisé le duopole Messi-Ronaldo ces dernières années, finissant meilleur buteur en 2016 (40 buts).

Le FC Barcelone et son avant-centre de 31 ans commencent leur saison samedi contre Alavés au Camp Nou.

Messi devra aussi surveiller le Français Antoine Griezmann (Atlético Madrid) qui a des statistiques en dents de scie : 22 buts en Liga pour ses deux premières saisons à l'Atlético, puis 16 et 19 buts les deux saisons suivantes.

Griezmann est désormais bien mieux entouré. Le retour de Diego Costa depuis janvier lui ouvre des brèches, et Koke, Saul ou Thomas Lemar sont des passeurs d'exception.

L'attaquant, auréolé de la victoire de la France en Coupe du monde, lance sa saison en Liga lundi à Valence.