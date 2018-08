Les Italiens Vincenzo Nibali et Fabio Aru, le Colombien Nairo Quintana et l'Espagnol Alejandro Valverde font en effet partie de la liste des inscrits.

Les Britanniques Geraint Thomas, lauréat du Tour de France, et Chris Froome, vainqueur du Giro, ont plutôt choisi le Tour de Grande-Bretagne. C'est l'Espagnol David de la Cruz et le Polonais Michal Kwiatkowski qui prendront la relève pour l'équipe Sky.

Nibali (Bahrain-Merida), vainqueur en 2010 et 2e l'an dernier derrière Froome, espère rebondir après avoir été contraint à l'abandon au Tour de France en juillet, victime d'une chute et d'une fracture d'une vertèbre.

Aru (UAE-Team Emirates), lauréat en 2015, doit pour sa part sauver sa saison, jusque-là très décevante. Il n'a aucune victoire à sa fiche.

Les deux Italiens feront face à l'équipe Movistar composée du vétéran espagnol Alejandro Valverde, victorieux de la Vuelta en 2009, et du Colombien Nairo Quintana, titré en 2016.

Les organisateurs annoncent aussi au départ l'Espagnol Mikel Landa (Movistar), mais il faudra voir si ce dernier peut finalement courir après avoir été victime d'une fracture d'une vertèbre lors de la Clasica San Sebastian au début août.

Parmi les favoris au départ figurent aussi l'Australien Richie Porte (BMC), le Colombien Rigoberto Uran (EF-Education First), l'Irlandais Dan Martin (UAE-Team Emirates), le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) ou encore le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Le triple champion du monde Peter Sagan sera l'un des favoris pour le classement par points, à condition d'être rétabli d'une chute qui l'avait handicapé dans les dernières étapes de la Grande Boucle.

Peter Sagan à l'arrivée de la 13e étape du Tour de France Photo : AFP/Getty Images/JEFF PACHOUD

La 73e édition du Tour d'Espagne s'élancera le samedi 25 août de Malaga avec un contre-la-montre individuel, avant de s'achever à Madrid le 16 septembre.

Plusieurs grands noms du peloton ont choisi de venir y travailler leur coup de pédale en vue des Championnats du monde qui ont lieu à Innsbruck, en Autriche, du 22 au 30 septembre, et qui présentent un parcours promis aux grimpeurs.

Thomas en Allemagne

Le Gallois Geraint Thomas fera son retour à la compétition au Tour d'Allemagne du 23 au 26 août.

C'est ce qu'ont annoncé vendredi les organisateurs de l'épreuve disparue en 2009, mais qui fait son retour au calendrier.

« J'ai vu mon entraîneur Tim Kerrison après le Tour (de France) et on a convenu que le Tour d'Allemagne était une super course pour mon retour », a expliqué Thomas.

Il emmènera un peloton de 132 coureurs pendant quatre jours à compter de jeudi à Coblence pour se terminer dimanche à Stuttgart.

« C'est un début de rêve pour le Tour d'Allemagne », s'est réjoui l'organisateur Claude Rach. Le reste des engagés sera annoncé lundi.