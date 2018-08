Le début du match a été retardé de 2 h 14 min. C'est la troisième fois en trois jours que le mauvais temps modifie l'horaire de la série entre les deux équipes.

« Les conditions étaient difficiles, a admis le gérant des Royals, Ned Yost. On a attendu longtemps, sans savoir si on allait jouer. Nos lanceurs ont bien tenu, et nos frappeurs nous ont donné les points qu'on voulait. »

Lucas Duda a réussi un coup de circuit, Rosell Herrera a cogné trois coups sûrs pour permettre aux Royals d'égaler à deux victoires de chaque côté leur série de quatre matchs.

Les releveurs des Royals ont limité les Torontois à trois coups sûrs dans les cinq dernières manches.

Le lanceur partant Sam Gaviglio n'a pas duré cinq manches. Il a accordé cinq coups sûrs et huit points en quatre manches et un tiers.

« Il a donné pas mal de coups sûrs ces derniers temps, d'abord parce qu'il lance trop haut, a dit le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Ce n'est pas son style. »