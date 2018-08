« À la suite des demandes formulées par le Sampdoria et le Genoa et après avoir obtenu l'accord des clubs de la Fiorentina et de l'AC Milan, le président de la Lega Serie A a décidé de reporter les matchs », a annoncé la Ligue italienne de soccer dans un communiqué jeudi.

Une minute de silence sera observée avant toutes les autres rencontres prévues cette fin de semaine, dont celle entre le Chievo Vérone et la Juventus Turin, qui donnera samedi le coup d'envoi de la saison italienne.

Tous les joueurs porteront également un brassard noir en mémoire des 38 victimes pour l'instant recensées. Quinze blessés, dont cinq sont dans un état grave, s’ajoutent au bilan.

Le président du Sampdoria de Gênes, Massimo Ferrero, avait réclamé le report de toute la première journée du championnat.

« J'espère que le bon sens prévaudra. On ne peut pas organiser des funérailles nationales et jouer des matchs le même jour », a-t-il déclaré à la radio italienne RMC Sport.

L'Italie observera samedi une journée de deuil national et tiendra une cérémonie de funérailles solennelles dans la matinée à la Fiera de Gênes.