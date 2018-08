L’ITF laisse donc de côté l’ancien format de matchs sur quatre week-ends de trois jours, répartis tout au long de l'année avec des rencontres organisées selon la formule domicile-extérieur. Finis aussi les matchs au meilleur de cinq manches, il y en aura au maximum trois.

La réforme du tournoi, pour être adoptée, devait obtenir au moins les deux tiers des votes à l’assemblée générale à Orlando. L’option du oui a fédéré 71,43 % d’appuis des 120 délégués.

Le président de l'ITF et le responsable du comité de la Coupe Davis au sein de l'ITF poussaient pour cette refonte, censée encourager la participation des vedettes, nombreuses à bouder le tournoi.

La Coupe Davis nouvelle formule sera aussi plus lucrative pour les joueurs. Grâce à un juteux partenariat de 3 milliards de dollars sur 25 ans avec le groupe d'investissement Kosmos, présidé par le footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué, l'ITF pourra leur garantir 20 millions de dollars par année, et plus encore aux fédérations.

Le projet de refonte du tournoi avait provoqué une levée de boucliers dans de nombreux pays, dont l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

La Fédération française lui a apporté ses voix. Mais Yannick Noah, victorieux de l'épreuve comme joueur et comme capitaine, a critiqué l'ITF, à l'image d'autres grands noms, pour avoir « vendu l'âme d'une épreuve historique ».

La nouvelle Coupe Davis sera disputée pour la première fois dès 2019, en novembre, après les finales de l'ATP, rendez-vous auquel sont conviés les huit meilleurs joueurs du monde. L'édition 2018 a lieu à Londres du 11 au 18 novembre.

Les joueurs devront décider s'ils veulent aussi disputer la World Team Cup, une coupe des nations que compte relancer début janvier 2020 l'ATP, l'autre instance du tennis masculin.