Un texte de Félix St-Aubin

Il faut remonter à la saison 2001, la première de Glen Constantin à la tête du programme de football de l'Université Laval, pour dénicher une défaite plus dure à avaler dans un duel éliminatoire. Les Huskies de l'Université Saint Mary's avaient triomphé 48-8 lors de la Coupe atlantique, l'ancêtre de la Coupe Mitchell qui a vu le jour l'année suivante.

Le succès de l'Université Western enregistré au Tim Horton's Field n'a pas trop ébranlé l'instructeur de carrière qui a récemment amorcé sa 23e campagne dans le giron lavallois, sa 18e comme entraîneur-chef.

« On a joué contre une très bonne équipe. Est-ce qu'on a joué notre meilleur football? Non. Est-ce qu'on a été aussi disciplinés qu'on aurait aimé? Non. Mais comme je dis à mes joueurs, c'est du passé. Il faut apprendre du passé, il y a de belles leçons à retenir de ça. »

« Ce dont on a parlé, c’est de ne pas gaspiller le souvenir du sentiment qu’on a vécu après la rencontre, a enchaîné Constantin. Quand les journées sont un peu plus difficiles, c’est important de se rappeler pourquoi on fait tous ces efforts, tous ces sacrifices. On s’en sert comme motivation, plutôt que de garder de l’amertume. »

Glen Constantin, entraîneur-chef de l'équipe de football du Rouge et Or de l'Université Laval Photo : Radio-Canada/Pascal Ratthé

Le quart-arrière Hugo Richard abonde aussi en ce sens.

« Je ne pense pas qu'une défaite comme ça, c'est facile à oublier, a-t-il avoué. C'est un match qui a été difficile pour nous, et c'est sûr qu'on ne sera pas capables de l'oublier. Je ne dis pas que c'est notre source de motivation première, n'empêche, quand on manque d'énergie, c'est facile d'aller en chercher avec ça. »

« On y pense souvent, on y fait référence souvent, mais il ne faut pas trop s'en faire avec ça non plus, c'est une nouvelle saison. Le passé n'affecte pas ce que l'on peut être demain », a poursuivi le quart-arrière de cinquième année.

Pour une dernière fois

Richard a entamé son ultime tour de piste sous les couleurs du Rouge et Or. Le vétéran a rempli les attentes dans l'U Sports. Il a décroché deux titres de la Coupe Dunsmore (2016 et 2017) et un de la Coupe Vanier (2016), après des échecs en finale québécoise à ses deux premières campagnes.

Le joueur par excellence dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en 2017, nommé joueur de la semaine à six occasions, est considéré comme l'un des grands à sa position à avoir joué dans la Belle Province.

Plusieurs records sont à sa portée. Il ne lui manque que 16 passes de touché pour rejoindre Jérémi Roch (68) et 9 majeurs au sol pour égaler Jamall Lee (35). Un deuxième sacre à l'échelle nationale viendrait également cimenter sa renommée.

Pour y parvenir, et du coup permettre à son quart partant depuis 2014 de boucler sa carrière universitaire sous les confettis, qui plus est à la maison, le Rouge et Or mise cette saison sur une formation chevronnée.

« On a beaucoup d'expérience, on a un groupe de joueurs de mon année qui est resté pour la cinquième, et plusieurs autres qui commencent leur quatrième, a souligné Richard. Beaucoup d'entre eux peuvent aider les coachs à former les nouveaux joueurs. Ça va nous aider beaucoup à travers l'année. »

Hugo Richard Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

« Notre objectif, chaque année, est de gagner la Coupe Vanier. Là, c'est à Québec et [...] ça ajoute une plus-value. On veut encore plus y participer parce que ce sera devant nos fans. »

Le finissant au baccalauréat en génie mécanique aura l'embarras du choix vers qui se tourner parmi les receveurs de passes.

L'ancienne garde est composée de Jonathan Breton-Robert, Christian Dallaire, Benoît Gagnon-Brousseau, Étienne Moisan et Alexandre Savard, tandis que la nouvelle est formée d'Antoine Dansereau-Leclerc, Jacob Doucet-Bruyère et Vincent Forbes-Mombleau.

Toutefois, faute d'un large éventail de joueurs talentueux, rares sont les recrues qui obtiennent leur part de responsabilités à l'Université Laval. Forbes-Mombleau pourrait être une exception à la règle.

« On a facilement deux groupes de receveurs qui pourraient sans problème jouer un match complet en qui j'ai totalement confiance, a assuré Richard. On est vraiment choyés dans ce département. »

Où s'arrêtera Betts?

Lorsque l'unité défensive des Rouges sera en action, les regards seront portés en direction de Mathieu Betts. Le joueur de ligne défensive par excellence au Canada ces deux dernières saisons pourrait bien être le prochain Québécois à recevoir l'appel de la NFL. À suivre...

Cinq sacs séparent Betts du record de Jim Aru (31,5), établi à l'Université Queen's de 1994 à1998.

On est chanceux de se faire mettre dans des positions favorables ici [...] Ça permet de faire ressortir nos forces. Tout le monde a une tâche précise à accomplir sur le terrain durant chaque jeu. Moi, je vais simplement essayer de l'appliquer du mieux que je peux. L'ailier défensif Mathieu Betts

Mathieu Betts Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Son acolyte à l'autre extrémité de la ligne défensive, Edward Godin, a conclu son parcours avec le Rouge et Or. Questionné à savoir quel joueur sera le plus difficile à remplacer, Constantin a immédiatement nommé le membre des Lions de la Colombie-Britannique.

« Le gars qui me vient tout de suite en tête, c'est Edward Godin. Il formait un tandem extraordinaire avec Mathieu Betts. C'est une grosse perte pour nous, même si plusieurs joueurs font quand même assez bien présentement [pour lui succéder]. »

Adam Auclair, joueur défensif au Canada en 2017, couvrira à nouveau une vaste étendue de terrain dans la tertiaire. Non seulement fait-il payer les quarts adverses d'un manque de précision (3 interceptions), il est également en mesure de mettre un terme à nombre de jeux (41 plaqués).

Constantin s'attend à ce que la compétition soit féroce pour déloger sa troupe, double championne en titre de la Coupe Dunsmore.

« Quand tu viens de Laval, tu es la cible de tout le monde. Il faut que tu sois prêt à faire face aux meilleurs assauts de tes adversaires. »

Et cette première offensive viendra du Vert & Or.