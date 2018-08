Presque six mois plus tard, Diallo n’est pas le patron, mais il peut travailler. La défense centrale de l’Impact, un chantier en début de saison, est devenue un secteur concurrentiel au possible. Et Diallo est dorénavant prêt à se battre pour une promotion.

L’arrière français est à ce point remis de sa blessure qu’il participe à toutes les séances, au Centre Nutrilait, et que l’entraîneur-chef Rémi Garde lui a remis un billet d’avion pour Salt Lake City avant la rencontre de samedi dernier, d’où l’équipe est sortie avec un point.

« Ça fait vraiment plaisir après tout ce que j’ai enduré, ces derniers mois, a reconnu Diallo mercredi. C’est la récompense d’un travail effectué depuis des mois. Ça veut dire que je reviens bien, et l’entraîneur, pour me récompenser, m’a mis dans le groupe. Ça fait du bien au moral, vraiment. Je travaille fort, tous les jours, pour revenir à mon meilleur. Je me sens mieux chaque jour. Je pense bientôt être prêt pour la compétition. »

Plus de détails à venir.