Davide Capello circulait sur le pont autoroutier Morandi, à Gênes, au moment où celui-ci s'est effondré mardi. Le gardien de but de l'équipe amateur US Legino 1910 et ancien porte-couleurs de Cagliari, en Serie A, a fait une chute d'une trentaine de mètres dans sa voiture, mais s'en est sorti indemne.