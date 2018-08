Auger-Aliassime, 120e joueur mondial, a été battu 6-4 et 6-2 par le Belge Ruben Bemelmans (130e). Il avait atteint le deuxième tour la semaine dernière à la Coupe Rogers à Toronto, où il a fêté ses 18 ans.

Vasek Pospisil (94e) sera le seul Canadien au deuxième tour. Il a remporté son premier match 7-6 (8/6), 3-6 et 6-3 contre son compatriote Benjamin Sigouin. Filip Peliwo (189e) a perdu 6-4 et 6-2 contre l’Italien Thomas Fabbiano (107e).

Éliminée elle aussi au deuxième tour de la Coupe Rogers, à Montréal, Françoise Abanda, 170e à la WTA, s’est fait montrer la sortie 1-6, 6-3 et 6-2 par la Britannique Katie Boulter (106e).

En double, les Canadiennes Carson Branstine et Rebecca Marino l’ont emporté 6-3, 3-6 et 10-6 sur la Chilienne Alexa Guarachi et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe à leur premier match.