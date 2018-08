Vainqueur à Flushing Meadows en 2016, Wawrinka (33 ans), descendu au 151e rang mondial après une grosse blessure à un genou qui l'a privé de toute la fin de saison 2017 et compliqué son retour en 2018, commence à retrouver des sensations cet été, comme en témoigne son récent match très accroché perdu face au numéro un mondial Rafael Nadal à Toronto.

Kuznetsova, 33 ans elle aussi, revient en forme après une opération à un poignet. Elle a remporté le tournoi de Washington fin juillet et est remontée au 88e rang mondial, mais trop tard pour être admise directement dans le tableau final, d'où le laissez-passer offert par les organisateurs. Elle a remporté les Internationaux des États-Unis en 2004.

Azarenka, 29 ans, a été écartée des terrains pendant de longs mois pour sa maternité et une lutte judiciaire pour la garde de son fils. Finaliste à New York en 2012 et 2013, elle occupe le 87e rang mondial.