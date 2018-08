L’entente entrera en vigueur en 2019-2020 et lui permettra de toucher un salaire annuel moyen de 6,5 millions.

Le directeur général David Poile n’a pu voulu laisser traîner ce dossier. Ellis aurait pu devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain, avec l’option de s’entendre avec l’équipe de son choix.

« Nous avons parlé de notre désir de conserver notre noyau de joueurs, et il s'agit là d'une autre occasion de le faire et de continuer de batailler pour la Coupe Stanley, a dit Poile. Ryan entame les meilleures années de sa carrière et il est l'une des raisons qui nous laissent croire que cette équipe a une chance de gagner chaque match. »

Le défenseur de 27 ans, choix de premier tour (11e au total) des Preds en 2009, a inscrit 32 points en seulement 44 matchs en 2017-2018. Il a raté le début de la saison après avoir été opéré à un genou à l'été.

En 396 matchs dans la LNH, Ryan Ellis a amassé 55 buts et 118 aides avec un différentiel de +76. Il a ajouté 27 points en 58 rencontres de séries éliminatoires.