Ryan O’Hearn a produit les trois points des Royals dans la victoire.

Il a d’abord frappé un circuit de deux points en deuxième manche.

O’Hearn a permis à son équipe d’aller chercher un point de plus en quatrième manche grâce à un but sur balles quand les coussins étaient remplis.

Devon Travis avait ouvert la marque pour les Jays en frappant son neuvième circuit de la saison en première manche.

Le lanceur Sean Reid-Foley a limité les dégâts à ses débuts en ligues majeures, mais Brad Keller lui a volé la vedette.

Keller n’a alloué qu’un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches en plus de retirer quatre joueurs au bâton.

Reid-Foley a pour sa part concédé trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles et a retiré trois joueurs.

Les Royals ont connu un 13e match de suite sans erreur, ce qui prolonge le record d'équipe.