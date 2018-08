Un texte d'Alexandra Piché

N’ayant pas les résultats nécessaires pour recevoir un carton d’invitation aux épreuves de la Diamond League, il n’a pas eu la chance de courir avec l’élite mondiale. Il espérait profiter de sa présence aux Championnats NACAC pour monter sur la plus haute marche du podium, mais il a dû se contenter d’une 3e place.

Début du graphique (passez à la fin) Charles Philibert-Thiboutot remporte le bronze au 1500 m lors des Championnats de la #NACAC2018! 🥉🙌 pic.twitter.com/y82VQnZQ14 — Équipe Canada (@Equipe_Canada) 12 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

La course de 1500 m n’opposait finalement que quatre athlètes : deux Américains, Philibert-Thiboutot et un Cubain. L’épreuve a été gagnée par Izaic Yorks en 3 min 51 s 85/100, un temps bien loin du 3:34 réussi par le Québécois à la Diamond League de Monaco, en 2015.

« Nous étions motivés d’avoir une belle occasion internationale. Nous savions que ça se jouerait entre les deux Américains et Charles. Malheureusement, le début de course très lent n’a pas été à l’avantage de Charles. Il a dû prendre la tête et les Américains l’ont eu au sprint final », a expliqué Félix-Antoine Lapointe, l’entraîneur de Philibert-Thiboutot.

Selon lui, cette course était loin de démontrer le niveau de forme de son protégé.

C’est un peu fâchant, parce que ça va super bien à l’entraînement. Il fait des entraînements qui sont au moins aussi bons qu’en 2015-2016, quand il a fait ses meilleurs chronos. Mais ça ne s'est pas passé comme nous le voulions en compétition. Félix-Antoine Lapointe

Philibert-Thiboutot aura cependant une chance de mettre un baume sur cette saison en dents de scie. Il sera l’un des deux représentants des Amériques à la Coupe continentale qui aura lieu en République tchèque au début du mois de septembre.

« C’est motivant de savoir qu’il a une belle compétition en fin de saison. Ça lui donne envie de travailler fort pour finir en beauté. »

Même si 2018 n’a pas souri à Philibert-Thiboutot, son entraîneur n’est pas inquiet en ce qui concerne son parcours vers les Jeux de 2020.

« S’il y a une année où ça devait arriver, c’était celle-ci. Il y aura moins de marge de manœuvre à partir de l’an prochain avec les Championnats du monde et la saison préolympique. Nous allons travailler fort pour qu’il revienne au sommet. »

Le moment crucial sera le début de la saison 2019. « Ça va être important de faire de bons chronos tôt dans l’année. Charles devra maintenir un niveau de forme élevé et réussir de bons temps dans des courses aux États-Unis pour se tailler une place en Diamond League. »

En 2017, Philibert-Thiboutot n’avait pas obtenu son billet pour les Mondiaux. Ce sera l’objectif ultime de la saison à venir.