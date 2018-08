Les morceaux du puzzle vont se mettre en place dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours.

Red Bull doit choisir un remplaçant à Daniel Ricciardo, qui a pris tout le monde par surprise le 3 août en choisissant d'aller chez Renault en 2019. Pour changer d'air, n'en doutez pas.

C'est au tour de McLaren de faire la même chose pour remplacer le double champion du monde en quête d'un nouveau souffle. La décision de Fernando Alonso de quitter la F1 à la fin de la saison permet au paddock de F1 de respirer un peu mieux.

Les commentaires sur ses manoeuvres de coulisse tout au long de sa carrière se faisaient de plus en plus acerbes. Le dernier étant celui de Christian Horner, patron de l'équipe Red Bull.

« C'est un pilote fantastique, mais il a provoqué des chicanes là où il est passé, et je ne crois pas que ce serait sain pour l'équipe de l'inviter à se joindre à nous », a dit le dirigeant britannique dans un balado du site officiel du championnat le 9 août.

Après 17 ans en F1, deux titres mondiaux et des chicanes documentées (chez McLaren en 2007), Fernando Alonso va pouvoir se remotiver avec l'objectif de s'adjuger la triple couronne. Une mission quasi impossible que seul le Britannique Graham Hill a réussi à remplir.

La triple couronne en sport automobile est composée du Grand Prix de Monaco (F1), des 500 milles d'Indianapolis (IndyCar) et des 24 heures de Mans (endurance). Seul le Britannique Graham Hill a réussi l'exploit (Monaco cinq fois entre 1963 et 1969, Indianapolis en 1966 et Le Mans en 1972).

Fernando Alonso fait partie d'un petit groupe de six pilotes ayant remporté deux de ces trois courses mythiques.

Il a déjà remporté le Grand Prix de Monaco (en 2006 et en 2007 avec Renault), les 24 heures du Mans (en 2018 avec Toyota). Il va s'attaquer au défi de gagner les 500 milles d'Indianapolis en 2019.

Fernando Alonso sur l'ovale d'Indianapolis en 2017 Photo : You Tube / Indianapolis

Pour la F1, son départ est du pain béni, car il libère un volant alors que plusieurs pilotes, associés à de grands constructeurs, s'en cherchent un pour 2019.

Lance Stroll en plein coeur des transferts

Ainsi, le Français Esteban Ocon, prêté par Renault à Force India, prend la pole position pour remplacer Alonso chez McLaren, qui a un contrat avec le motoriste français.

Lance Stroll (à gauche) et Fernando Alonso Photo : getty images for formula 1/Ian Gavan

Si Ocon part chez McLaren, il libère son volant chez Force India, qui ira fort probablement à Lance Stroll, dans le cadre de la prise de pouvoir de l'équipe par le nouveau consortium mené par son père, le milliardaire Lawrence Stroll.

Difficile à concevoir que Claire Williams et Lance Stroll puissent poursuivre leur collaboration en 2019, alors que Lawrence Stroll quittera Grove (l'usine de Williams) pour s'installer à 60 km de là, à Silverstone (l'usine de Force India)?

Le fait que Lance Stroll soit un pilote Mercedes-Benz depuis ses années en F3 facilitera d'autant son transfert chez Force India, dont le partenaire moteur est le constructeur allemand.

Il sera tout en haut de la liste des pilotes susceptibles de remplacer Esteban Ocon.

Il est tentant de croire que le Québécois de 19 ans trouvera de l'herbe plus verte chez Force India. Mais en fait, on ne le sait pas. Les résultats d'une équipe peuvent varier grandement en fonction de la performance de la voiture.

J'ouvre une parenthèse. Malgré l'éditorial de Martin Businaro dans le journal belge Dernière Heure, Ocon et Stroll ne bougeront pas cette saison. Ils sont liés contractuellement, et ils ont des commanditaires personnels liés à leurs équipes respectives.

De plus, les difficultés à s'intégrer dans des structures techniques complexes que sont les équipes F1 (et les voitures) sont trop importantes pour que les équipes puissent en bénéficier à court terme, comprenez la deuxième moitié de la saison 2018.

Ocon a d'ailleurs précisé qu'il veut aider Force India à rejoindre Renault au classement des constructeurs d'ici la fin de la saison. Je referme ici la parenthèse.

Lors du Grand Prix de Chine, Esteban Ocon devant Lance Stroll avec Sergio Perez en embuscade Photo : Getty Images/Charles Coates

On a donc appris le 7 août qu'un consortium mené par Lawrence Stroll avait trouvé un accord pour reprendre le contrôle de l'équipe Force India.

Font partie du consortium : L'entrepreneur canadien André Desmarais

Jonathan Dudman, directeur général de Monaco Sports and Management

John Idol, qui dirige la marque de vêtements Michael Kors

John McCaw fils, qui a fait fortune grâce à la société AT&T et qui est un ami personnel de Bernie Ecclestone

L’expert financier Michael de Picciotto

Le partenaire en affaires de Lawrence Stroll Silas Chou

M. Ecclestone aurait selon certaines sources convaincu Lawrence Stroll de mener à bien la prise de contrôle par le consortium. Mais on ne sait pas pour le moment où il se situe dans la nouvelle structure administrative. Président de la nouvelle équipe? Actionnaire majoritaire? Minoritaire? Simple investisseur?

Lawrence Stroll fait passer le message qu'il n'est pas intéressé à diriger une équipe F1, mais simplement à trouver un bon volant pour son fils.

Au sein du consortium, il aura les coudées franches pour investir afin d'offrir le meilleur à son garçon, en ressources techniques et humaines, ce qu'il ne pouvait pas faire chez Williams.

Pas question de se mêler des décisions prises par le directeur technique Paddy Lowe et par le responsable de la performance Rob Smedley.

D'un côté, les responsables techniques de l'équipe Williams Paddy Lowe (à gauche) et Rob Smedley, de l'autre, Lawrence Stroll sur la grille de départ du Grand Prix d'Espagne Photo : Williams / Twitter

Il a tenté plus tôt cette saison de convaincre la direction de l'équipe britannique de se rapprocher de Mercedes-Benz.

Son plan a échoué, et Claire Williams a crié sur les toits que Williams allait défendre bec et ongles l'indépendance de l'entreprise fondée par son père. Noble cause.

Elle attend comme le messie le régime minceur promis par le propriétaire de la F1, le groupe Liberty Media, pour 2021, qui imposera aux équipes un plafond budgétaire de 250 millions de dollars par saison.

Mais ce n'est pas fait.

La dernière fois qu'un projet de plafond budgétaire a fait surface, c'était en 2008. Le président de la FIA de l'époque, Max Mosley, l'avait promis pour 2009, et deux entreprises avaient misé là-dessus pour faire leur entrée en F1 en 2010 (Catheram et Manor).

Le projet de plafond ne s'est jamais concrétisé, bloqué par les gros joueurs du championnat, Max Mosley a dû quitter la présidence de la FIA, et les deux équipes ont dû fermer leurs portes (Catheram en 2015, Manor en 2017).

Triste épisode de la petite histoire de la F1.

Williams, la lanterne rouge

En attendant cet éventuel plafond, l'équipe Williams faiblit au point de ne faire, en 2018, que de la figuration sur les circuits. Seulement 4 points en 12 courses, et la dernière position au classement.

Et en 2019, comment espérer mieux? Williams perdra sa bourse liée au classement, perdra l'appui du groupe Bacardi (et sa marque Martini) qui soutenait l'équipe depuis cinq ans, et perdra le financement de Lawrence Stroll.

L'équipe britannique n'aura pas les ressources pour assurer le développement de la voiture en cours de saison. Sans compter que Claire Williams a été visée directement pour la débâcle, notamment par Jacques Villeneuve, et a été fragilisée dans son poste de directrice générale.

Au point de mettre son poste en jeu.

« Si quelqu'un chez Williams peut me dire en face que je cause du tort à l'équipe, je partirai », a-t-elle dit dans un article du quotidien britannique The Sun, le 29 juillet.

L'ancien pilote suisse Marc Surer, aujourd'hui analyste, lance plutôt la pierre au directeur technique Paddy Lowe.

« Claire [Williams] est une femme intelligente, mais elle a laissé faire trop longtemps, et Paddy [Lowe] n'a pas réagi à temps aux erreurs de son staff technique », explique-t-il dans un balado du site meinsportradio.de.

Claire Williams Photo : Getty Images/Dan Istitene

Ne souhaitant pas quitter la F1 côté jardin, Claire Williams sait qu'elle doit redonner à l'équipe les moyens de ses ambitions, et quitte à marcher sur ses principes, dit vouloir ouvrir la porte à une plus grande collaboration avec Mercedes-Benz en 2019.

« Nous ne serons jamais l'équipe B d'un grand constructeur, mais nous sommes prêts à explorer des pistes pour nous en sortir, a-t-elle dit au Sun. Williams a déjà été un géant. Nous ne voulons pas devenir un dinosaure qui refuse de changer et de s'adapter. »

Trop tard toutefois pour convaincre la famille Stroll de rester...

En homme d'affaires averti, Lawrence Stroll a saisi l'occasion qui s'est présentée, bien servi par ses contacts. Il a bâti en coulisse ce consortium, et fera en sorte que Force India devienne l'équipe satellite de Mercedes-Benz.

À l'image de Haas et Ferrari, dont l'étroite collaboration technique a permis à l'équipe américaine d'amasser 66 points en 2018, et qui n'a que 16 points de retard sur Renault, installée au 4e rang du classement des constructeurs.

Le pari de Lance Stroll

Lance Stroll se pose-t-il seulement la question de savoir si l'herbe sera plus verte chez Force India?

Le Québécois de 19 ans veut juste montrer ce dont il est capable. Cela veut dire piloter une voiture capable de rouler dans le top 10, pour lui permettre de marquer des points, et au gré des circonstances, de l'amener à se battre pour un podium.

« Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, comme pilote, a dit Stroll dans le paddock de Hockenheim le 20 juillet (avant le rachat de Force India). Alors, nous devrons tirer nos conclusions au bon moment et décider ce qui est le mieux pour l'avenir. Je ne sais pas encore où l'avenir me mènera. »

« La F1, ce sont des montagnes russes. Ce sport évolue très vite. Il faut en faire partie, et attendre votre tour (de briller) », a-t-il dit au magazine Autosport le 11 août (après le rachat de Force India).

Lance Stroll sur le circuit Gilles-Villeneuve Photo : Getty Images/Charles Coates

Quand Lance Stroll aura trouvé refuge chez Force India, il devra rester sourd aux commentaires des sceptiques qui seront forcément féroces.

Lui qui tout doucement montrait ses qualités en piste, malgré les carences de sa voiture, il retombera dans les griffes de ceux qui croient qu'il doit son parcours à la fortune de son père.

S'il peut mieux s'exprimer en piste en 2019, dans une voiture plus performante, son but sera de montrer qu'il mérite de poursuivre sa carrière en F1.

Après la pause estivale dans le paddock de Spa-Francorchamps, qui accueille les équipes pour le Grand Prix de Belgique, il sera intéressant de voir si son discours a changé.

Et qui sait? Peut-être que Lawrence Stroll quittera son mutisme légendaire pour participer à la conférence de presse FIA des dirigeants (vendredi) et donner quelques détails sur le consortium nouvellement créé.