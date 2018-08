Le Canada a obtenu des médailles grâce notamment à Aurélie Rivard, de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, et à Alec Elliot, de Kitchener, en Ontario, qui ont excellé tout au long de cette compétition disputée à Cairns, en Australie.

La triple médaillée d’or des Jeux paralympiques a remporté lundi la finale du 50 m libre S10 en 27,72 s pour compléter un balayage des trois épreuves individuelles en style libre.

L’athlète de 22 ans avait commencé la compétition jeudi en abaissant son propre record du monde au 400 m libre et quitte l’Australie avec sept médailles (3 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze) en sept courses, dont deux relais. Cela égale sa performance des Championnats panpacifiques de paranatation de 2014, à Pasadena, en Californie.

« Je suis très satisfaite de ma course. C’est mon meilleur temps depuis Rio. Je voulais vraiment gagner la course, c’était mon objectif principal, a dit Rivard. Ce n’est pas une épreuve pour laquelle je m’entraîne beaucoup, alors je vais essayer de me concentrer un peu plus là-dessus au cours des deux prochaines années. Je suis très contente d’avoir remporté la médaille d’or dans les trois épreuves de libre à ces championnats. »

Alec Elliot Photo : Region of Waterloo swim club (ROW)

Elliot, 22 ans, a triomphé au 100 m papillon S10 grâce à son temps de 58,21 s pour ajouter à ses victoires au 200 m quatre nages et au 100 m dos, ainsi qu’à une médaille d’argent au 400 m libre. L'athlète paralympique a établi trois marques personnelles en cours de route.

À la dernière journée, lundi, Nicolas-Guy Turbide, de Québec, et Danielle Dorris, de Moncton, au Nouveau-Brunswick, ont aussi établi des records canadiens. L’équipe canadienne a récolté 11 médailles supplémentaires.

« J'ai été très impressionné par notre équipe cette semaine et par la façon dont nos athlètes continuent de développer une culture d'équipe très forte, a déclaré Vince Mikuska, entraîneur du programme paralympique de Natation Canada. Les athlètes ont relevé tous les défis que les entraîneurs leur ont soumis cette semaine. Leur réponse a été excellente et ça a été une très bonne rencontre. »

Wayne Lomas, directeur associé de la haute performance et entraîneur national de paranatation, était ravi de la performance générale de sa délégation en Australie.

« Pour les 12 athlètes qui ont inscrit un nouveau record personnel, c'est une récompense bien méritée pour leur travail et celui de leurs entraîneurs. Les leçons tirées des essais canadiens à Edmonton et celles de Cairns sont un tremplin idéal pour tous les nageurs dans leur préparation en vue des Championnats du monde en Malaisie en 2019 et éventuellement pour Tokyo en 2020, notre objectif principal.

« Je tiens à féliciter tous les membres de notre équipe ici à Cairns et l'équipe de soutien au Canada, ainsi que les amateurs qui nous ont rejoints ici, pour nous avoir aidé à réaliser une performance d'équipe très encourageante dans le cadre du long périple qui nous mènera à Tokyo. »