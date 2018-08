Québec investit 4,5 millions de dollars dans le projet, alors que la Ville de Bromont annonce qu'elle injectera 2 millions de dollars.

« L'amélioration des infrastructures existantes générera des retombées économiques et touristiques substantielles pour la municipalité et pour toute la région » a souligné le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

Les instigateurs du projet estiment que cette infrastructure sera unique puisqu'on pourra y pratiquer le vélo, mais aussi le BMX, la course à pied et le trampoline. De plus, le centre va offrir une accessibilité accrue en étant dorénavant ouvert 365 jours par année.

Au cours des deux prochaines années, le vélodrome sera rénové afin de le transformer en site intérieur et la surface de la piste sera remplacée. Les investissements annoncés par Québec proviennent du Fonds de développement du sport et de l'activité physique. Au total, ce sont 231 projets de mise aux normes d'installations sportives et récréatives qui seront réalisés grâce à une enveloppe de 158 millions de dollars.

« La communauté cycliste du Québec assiste à un moment historique. Trente ans après la perte du vélodrome de Montréal, nous disposerons à nouveau d'un site d'entraînement unique en Amérique du Nord qui préservera notre patrimoine olympique tout en répondant aux tendances sportives actuelles et futures », a mentionné le directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB).

Rappelons que le vélodrome de Montréal a fermé en 1989. En 2000, le vélodrome des Jeux d'Atlanta de 1996 a été déménagé à Bromont. En 2015, le milieu du cyclisme réclamait un toit.

L'ouverture du vélodrome intérieur est prévue en 2020.