Un texte de Félix St-Aubin

Danny Maciocia est certes demeuré à la tête du programme de football de l'Université de Montréal (UdeM), mais sa garde rapprochée a été remaniée. Les coordonnateurs offensif et défensif Marco Iadeluca et Paul Eddy Saint-Vilien, respectivement, ont quitté les bureaux du CEPSUM pour relever de nouveaux défis.

Le premier a accepté un emploi en gestion du sport au Collège André-Grasset, où il rejoint son frère Tony Iadeluca qui agit comme entraîneur-chef du Phénix. Le second a quant à lui pris le chemin de l'Université Carleton pour y occuper les mêmes fonctions qu'avec les Carabins, mais avec un plus grand contrôle sur son bataillon.

Ces départs ont obligé la direction des Bleus à retoucher l'organigramme. Gabriel Cousineau a été promu coordonnateur à l'attaque et Maciocia a repris les rênes de la défense. Notons également les embauches de Jason Hogan (instructeur des quarts-arrières) et d'Olivier Fréchette-Lemire (instructeur des demis défensifs).

Cette forme de métamorphose n'est pas monnaie courante à l'UdeM. Elle n'ébranle toutefois pas la confiance de Maciocia à l'endroit de ses nouveaux bras droits.

Gabriel Cousineau Photo : Twitter/William Coady

« C'est tout à fait normal qu'il y ait des changements, il va toujours y en avoir que ce soit concernant les entraîneurs ou parmi les joueurs qui vont obtenir leur diplôme universitaire. La beauté dans ce qu'on a en place, ici, c'est qu'on a bâti le tout de sorte qu'il y ait toujours de la relève pour assurer la continuité. »

Ils comprennent la culture, le genre d'étudiants-athlètes que l'on recherche et la manière que l'on fonctionne, sur le terrain ou à l'extérieur de celui-ci. Les gens qui sont en place pour occuper ces postes sont plus que prêts à assumer ce rôle et ces responsabilités. C'est sûr qu'on va les guider et on va travailler tous ensemble. L'entraîneur-chef Danny Maciocia

Cousineau a récemment entamé sa huitième campagne sous la gouverne de Macioca. D'abord comme quart-arrière, de 2011 à 2015, puis comme instructeur des receveurs les deux années suivantes.

Le coordonnateur offensif a été l'un des artisans de la conquête de la Coupe Vanier en 2014, la seule dans l'histoire de l'UdeM. Il avait d'ailleurs mené les siens à une deuxième finale nationale d'affilée, mais avec un dénouement tout autre.

« Les jeunes vont t'apporter beaucoup de passion, d'énergie, d'enthousiasme, et ça, c'est très contagieux, a soulevé Maciocia. Ça peut faire la différence et compenser le manque d'expérience. »

Dimitri Morand aux commandes

La fougue de la jeunesse est aussi perceptible sur le terrain, pas seulement sur les lignes de côté. En ce sens, le demi défensif Bruno Lagacé ainsi que les secondeurs Michael Brodrique et Sean Côté pourraient insuffler une dose de vigueur à l'unité dirigée par Maciocia.

« Ce sont les joueurs qui sont probablement un petit peu plus en avance sur les autres [recrues], a soutenu l'entraîneur-chef. On a beaucoup de joueurs de deuxième année qui, je pense, impressionneront et auront un impact dans l'édition 2018 des Carabins. »

Dimitri Morand Photo : Carabins de Montréal/James Hajar

Parmi ceux-ci, se retrouve le quart Dimitri Morand. Les clés de l'attaque devraient lui être confiées vendredi après qu'il eut secondé Samuel Caron lors de l'ultime saison universitaire du vétéran en 2017.

Morand s'est entraîné avec la première vague durant le camp d'entraînement et cette semaine, laissant présager un départ de sa part contre les Redmen de l'Université McGill. La décision sera prise dans les 24 h précédant la rencontre inaugurale au CEPSUM.

« Le jeu a ralenti par comparaison avec ma première année. Un an derrière un gars comme Samuel Caron, ça m'a permis d'étudier un peu sur les lignes de côté et de trouver mes repères dans une situation plus confortable », a confié Morand.

La barre est haute pour celui qui a tout cassé dans les rangs collégiaux. Très haute. Et ce, malgré le fait qu'il n'ait décoché que 32 passes jusqu'ici dans le circuit universitaire québécois. Son coordonnateur offensif atténue les attentes à l'égard de son protégé, ciblant un objectif clair, net et précis.

« La priorité numéro un en tant que quart-arrière, je pense, c'est protéger le ballon. C'est le coach sur le terrain, il faut qu'il connaisse notre cahier de jeux de fond en comble et qu'il soit capable de gérer tout ce qui se passe », a révélé Cousineau.

Morand pourra travailler avec un groupe de receveurs qui n'a rien à envier à quiconque. Régis Cibasu, Kevin Kaya, Louis-Mathieu Normandin et Guillaume Paquet mènent la charge d'un quatuor classé parmi l'élite d'un océan à l'autre.

« Il y a tous ces noms-là, mais on a énormément de profondeur à cette position, a mentionné Morand. C'est excellent pour un quart-arrière de pouvoir côtoyer ces joueurs et de compter sur eux. Ce sont d'excellents athlètes, ça rend notre travail plus facile. »

De gauche à droite, on retrouve Guillaume Paquet, Kevin Kaya, Gustave Sylvestre et Louis-Mathieu Normandin. Photo : Carabins de l'Université de Montréal/James Hajjar

Une défense axée sur les revirements

Tout indique que l'unité défensive demeurera le nerfs de la guerre chez les Bleus. Elle se maintient à proximité du sommet au Canada - et y a même déjà touché - depuis plusieurs années.

Les ajouts de Brodrique et Côté dans la ligne secondaire et Lagacé dans la tertiaire consolideront un bataillon déjà fort bien nanti. Le dernier membre de ce trio, blessé lors du duel préparatoire face aux Ravens de l'Université Carleton, est cependant un cas « douteux », selon Maciocia.

« Dix des 12 partants sont de retour et on a eu un recrutement assez intéressant, s'est-il réjoui. Il y a certains joueurs qui peuvent avoir un impact dès leur première année. Durant le match hors-concours, on a identifié 22 joueurs qu'on peut embarquer à tout moment pendant la saison. »

« On pense qu'ils peuvent avoir un impact, ce qui veut dire qu'on a de la profondeur sur la ligne défensive, au poste de secondeurs et dans la tertiaire. Je pense que nos demis défensifs seront parmi les meilleurs, pas seulement au Québec, mais probablement au Canada. On est très contents! »

Inspiré par les universités de l'Alabama et de Miami, Maciocia a dévoilé, jeudi pendant la conférence de presse mettant la table pour la campagne, la ceinture des revirements en compagnie du boxeur Junior Ulysse.

Un joueur ayant réalisé un revirement, soit une interception ou bien un ballon échappé recouvré, aura l'occasion de se pavaner avec ladite ceinture aux couleurs des Carabins.

Le demi défensif Marc-Antoine Dequoy pourrait d'ailleurs la porter à quelques reprises à la lumière des prestations enregistrées lors des 12 derniers mois.