Pour ce troisième titre majeur, Koepka a résisté aux assauts de Tiger Woods, qui a retranché cinq coups à la normale au cours de la journée, et de l’Australien Adam Scott, auteur de cinq oiselets en sept trous à la mi-parcours. Il est le cinquième joueur à remporter l'Omnium des États-Unis et le Championnat de la PGA la même année après Gene Sarazen, Ben Hogan, Jack Nicklaus et Woods.

Le vainqueur a remis une carte de 67 pour terminer à -16 après quatre rondes, un record du tournoi. Woods a conclu le tournoi à -14 après avoir réussi un pointage de 64, le meilleur de sa carrière lors d’une ronde finale de tournoi majeur. Scott a terminé à -13.

Koepka a joué avec calme sans commettre d'erreur et il a su faire fi des cris des spectateurs, qui suivaient les prouesses de Woods.

Malgré d'énormes difficultés quant à la précision de ses coups de départ, Woods a rugi comme s'il était le joueur des beaux jours. Le quadruple champion de la PGA a conclu la quatrième ronde avec un long coup roulé pour un oiselet au 18e trou.

Scott a partagé la tête avec Koepka jusqu'au 15e trou, mais il n'a pas été en mesure de s'emparer seul de la tête. L'Australien a commis un boguey au 18e fanion pour glisser au 3e rang avec une ronde de 67.

Le vétéran Stewart Cink (67) et le jeune Jon Rahm (68) ont terminé l'événement à égalité en 4e position, à -11.

Quatre joueurs ont terminé la dernière ronde à égalité en 6e place, dont le champion en titre, Justin Thomas (68), et le champion de l'Omnium britannique, Francesco Molinari (67).