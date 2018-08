Les Jays ont inscrit leurs deux points en sixième. Devon Travis avait créé l'égalité avec un simple à travers le monticule, après un but sur balles à Luke Maile et un double de Kevin Pillar.

Pillar n'allait pas laisser sa tentative ratée de voler le deuxième but samedi soir l'empêcher de réessayer. Après avoir frappé son coup sûr en sixième, le voltigeur des Blue Jays s'est montré entreprenant dans sa poursuite du point gagnant et a réussi à atteindre le marbre grâce à la frappe de Grichuk.

Le releveur des Rays Ryne Stanek croyait avoir touché Pillar avant qu'il ne se rende au marbre, mais après avoir consulté la reprise vidéo, les arbitres ont déterminé que le joueur des Jays était bel et bien sauf.

« Nous sommes entrés en contact. Ç'a été difficile un peu de marquer des points, particulièrement face à ces gars-là, ils ont vraiment de bons lanceurs », a reconnu Pillar.

« C'est difficile de lire le jeu, directement devant le marbre. J'ai senti que le receveur était assez loin et qu'il serait difficile pour lui de revenir à temps. Lorsque le lanceur s'est avancé jusque là, ça m'a surpris et le joueur au premier but a effectué un bon relais. Par chance, le lancer était un peu haut et j'ai été capable de me faufiler jusqu'au marbre. »

Il s'agissait de la deuxième victoire seulement des Blue Jays (52-64) lors de leurs sept dernières rencontres. Ils ont mis fin à une séquence de trois victoire des Rays (60-57).

Travis a cogné deux des cinq coups sûrs des Blue Jays, qui se rendaient ensuite à Kansas City pour trois matchs contre les Royals, à compter de lundi.