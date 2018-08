Le directeur du tournoi montréalais n'avait pas les chiffres officiels au moment de rencontrer les médias, dimanche à midi, mais a estimé que l'assistance totale avoisinait les 170 000 spectateurs, soit quelque 5000 de moins que la marque à battre pour le volet féminin.

Selon Lapierre, deux séances perturbées par la pluie, celles de lundi soir et de mercredi soir, lui ont rapidement fait réaliser que le record d'environ 175 000 spectateurs ne serait pas atteint.

En plus de la pluie, Lapierre a laissé sous-entendre dans son bilan que le tennis féminin vit peut-être un certain creux de vague au chapitre de ses têtes d'affiche, surtout si l'on compare à l'époque des Steffi Graf et des Monica Seles au tournant des années 90.

L'une des favorites aurait pu être Bouchard, sauf qu'elle n'a joué qu'un seul match en simple durant la semaine. Elle a mieux fait en double avec sa bonne amie Sloane Stephens, accédant aux quarts de finale, avec qui elle a semblé avoir du plaisir sur le court.

La Canadienne a toutefois donné l'impression de s'ennuyer lors de ses rencontres de presse, une situation qui a été soulevée par des journalistes dimanche. À ce sujet, Lapierre s'est abstenu de commenter, disant ne pas avoir d'opinions à émettre sur cette question, ni de contrôle.

Lapierre a cependant constaté que Bouchard continue d'avoir un grand pouvoir d'attraction auprès des jeunes et du public et qu'elle n'a rien perdu de son potentiel énorme de marketing.