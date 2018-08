Une combinaison entre Saphir Taïder et Alejandro Silva sur un coup de pied de coin a offert à Raitala une occasion de tirer de l’extérieur de la surface à la 55e minute. Le polyvalent numéro 22 de l’Impact, qui a joué à tous les postes en défense cette saison, a battu le gardien Nick Rimando à sa gauche pour inscrire son premier but à son 51e match en MLS.

Les locaux avaient ouvert la marque à la 26e minute. L’arbitre Chris Penso a jugé que Ken Krolicki a commis une faute contre Joao Plata dans la surface de réparation. Il a donc accordé au RSL un tir de pénalité, et Plata a pris le gardien Evan Bush à contre-pied à sa droite.

Deux des trois nouveaux venus de l’Impact, l’attaquant Quincy Amarikwa et le milieu de terrain Micheal Azira, sont montés au jeu en deuxième période. Le défenseur français Bacary Sagna est pour sa part arrivé à Montréal en cours de journée.

Avec ce match nul, l'Impact demeure au plus fort de la course aux séries éliminatoires. Le Bleu-blanc-noir (9-13-3) est 6e, tout juste derrière l'Union de Philadelphie. Les deux équipes ont 30 points au compteur, un de plus que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.