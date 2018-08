Powell a couronné une poussée de 13 points des locaux, qui perdaient 17-11 au début du quatrième quart. Le Rouge et Noir (5-3) a par le fait même fait subir une cinquième défaite de suite aux Alouettes (1-7). Les Montréalais sont toujours coincés au dernier rang de l’Est que dominent les Ottaviens.

Le quart-arrière des Alouettes Johnny Manziel a connu une meilleure soirée que la semaine dernière, lui qui avait subi quatre interceptions dans une catastrophique défaite de 50-11 contre les Tiger-Cats de Hamilton. Johnny Football a cette fois réussi 16 de ses 26 passes pour des gains de 168 verges. Il n’a pas lancé de passe de touché, mais il n’a pas subi d’interception.

Son vis-à-vis, Trevor Harris, a pour sa part complété 44 de ses 54 passes pour 487 verges, ce qui lui a permis de franchir le cap des 15 000 verges par la passe en carrière.

Il a réussi une passe de touché et a commis une interception qui a mené au premier touché montréalais, celui de Chris Ackie. Le secondeur a franchi les 37 verges qui le séparaient de la zone payante pour porter la marque à 8-2.

Harris a cependant trouvé son homonyme R.J. Harris avec une passe de 14 verges dans la zone des buts au cours de la première séquence des locaux à l’attaque en deuxième demie.

Kristian Matte a marqué un rare touché au troisième quart lorsque Jonathan Rose a plaqué Johnny Manziel, qui portait lui-même le ballon, sur la ligne des buts. Le ballon a filé entre les doigts de Manziel, mais Matte l’a récupéré pour le majeur et une avance de 15-11.

Un converti et un simple de Boris Bede plus tard, le match a commencé à basculer du côté du Rouge et Noir. Lewis Ward a réussi ses deuxième et troisième placements du match pour créer l’égalité avant que Powell réalise sa dernière course payante. Le demi offensif a récolté des gains de 104 verges en 17 courses.