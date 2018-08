Alexis Lafrenière, Jamieson Rees, Xavier Parent et Dylan Cozens ont aussi touché la cible en demi-finale pour le Canada, qui a forcé la présentation d'une prolongation en créant l'égalité sur un but qui n'aurait probablement pas dû compter puisqu'il n'y avait plus de temps au chronomètre.

Nicholas Robertson a réussi un tour du chapeau pour les États-Unis, qui ont aussi vu Aaron Huglen et Luke Toporowski faire bouger les cordages.

En finale, samedi, le Canada croisera le fer avec la Suède, qui a vaincu la Russie 2-1 dans l'autre demi-finale.

Le Canada a gagné 21 fois l'or et a été médaillé à 24 reprises lors des 27 ans d'existence du tournoi, incluant neuf médailles d'or lors des 10 dernières éditions.

Les États-Unis affronteront la Russie dans le match pour la médaille de bronze.