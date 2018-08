Le receveur en était à son 11e match dans les majeures.

Perez a frappé un circuit en flèche en troisième manche, au-dessus de la clôture du champ droit. Willy Adames était sur les sentiers en raison d’un but sur balles.

Adames a fourni deux doubles et un simple. Il a touché au marbre trois fois.

Ji-man Choi a aussi cogné un circuit pour les Rays, qui amorçaient un séjour de neuf matchs à l’extérieur.

À lire aussi : Malgré un carrousel de Betts, les Blue Jays battent les Red Sox 8-5

Le gaucher Blake Snell (13-5) n’a pas donné de point, de coup sûr et de but sur balles en cinq manches. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Snell a accordé deux points ou moins à 18 de ses 22 départs. Sa moyenne de 2,18 le classe au 2e rang de l’Américaine à ce chapitre.

Marco Estrada (5-9) a donné cinq points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Les Jays ont été limités à trois simples en route vers une quatrième défaite à leurs cinq derniers matchs.

Ils ont une fiche de 14-29 contre les lanceurs partants gauchers cette saison.