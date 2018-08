À leur tout premier affrontement, elles se sont sagement étudiées, sans provoquer l’adversaire, jusqu’à mi-chemin de la première manche.

À 4-3 au service de Bertens, Barty a réussi le bris pour prendre l’avance 5-3. La 15e tête de série n’a eu aucun mal à conclure au service pour décrocher la manche en 34 minutes.

L'Australienne de 22 ans a gagné le premier jeu de la deuxième manche, et le suivant. À 0-2, Bertens devait retrouver son rythme rapidement.

La Néerlandaise de 26 ans n’a toutefois pas réussi à puiser dans les ressources qui lui avaient permis de battre Karolina Pliskova (no 9) et Petra Kvitova (no 8) aux tours précédents. Barty a brisé le service de son adversaire une deuxième fois pour mener 4-1.

Bertens était mentalement battue et a été incapable de faire obstacle à la détermination de Barty.

L'Australienne affrontera la gagnante du match opposant la favorite du tournoi, la Roumaine Simona Halep, à la 6e tête de série, la Française Caroline Garcia, plus tard vendredi.