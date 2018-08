Un texte de Félix St-Aubin

Les changements ont été nombreux ces derniers mois, tant chez les joueurs que dans le groupe d'entraîneurs. Son instructeur de position Paul Dunn, l'entraîneur-chef Mike Sherman et le coordonnateur offensif Khari Jones sont par exemple des nouveaux venus.

Ce vent de renouveau a soufflé Luc Brodeur-Jourdain à l'extérieur de la ligne à l'attaque. Kristian Matte, autrefois un garde, a pris sa place au centre du quintette offensif.

Le Québécois n'a toujours pas eu l'occasion d'entamer une rencontre en 2018. Il a été en uniforme quatre fois et a regardé quatre matchs loin du terrain, une première dans sa carrière, tous niveaux confondus, excluant les blessures.

Le sympathique gaillard de 35 ans n'en perd pas pour autant le sommeil la nuit.

J'ai toujours considéré que j'étais un joueur d'équipe, que l'équipe passait avant n'importe qui. Dans cette dynamique, ce serait extrêmement hypocrite de ma part que je me mette à bouder et que j'aie une attitude négative la journée où c'est moi qui me retrouve dans un rôle de réserviste. Le joueur de ligne offensive Luc Brodeur-Jourdain

« J'essaie de démontrer que ma préparation va rester la même, que je sois partant ou pas, poursuit-il. Je me présente ici extrêmement tôt le matin, je suis toujours assis devant l'ordinateur en train de visionner les bandes vidéo. J'assume mon rôle. Si un jour l'occasion vient durant la saison qu'on me voit au poste de centre, j'aurai travaillé pour [y parvenir]. »

Luc Brodeur-Jourdain Photo : Alouettes de Montréal/Dominick Gravel

Le vétéran de 10 campagnes dans la Ligue canadienne de football (LCF), qui n'a jamais quitté Montréal depuis que les Alouettes ont fait de lui le 48e et ultime choix (6e tour) du repêchage de 2008, souhaiterait pouvoir aider l'organisation à renouer avec son lustre d'antan.

L'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval a connu la gloire avec les Moineaux. Il a remporté la Coupe Grey à ses deux premières saisons chez les professionnels en 2009 et 2010. Mais il a également vécu les insuccès des dernières années.

Brodeur-Jourdain assure qu'il n'a pas perdu le feu sacré, et que le football reste dans son coeur.

« C'est sûr que c'est difficile. Si tu n'as pas l'ambition d'être sur le terrain pour jouer, tu ne devrais pas être là. J'ai encore l'ambition et le désir de jouer. Par contre, la décision ne me revient pas, dit-il. Ce que je dois faire, c'est me présenter tous les jours, m'entraîner au meilleur de mes capacités et donner le meilleur de moi-même. »

Il s'accommode bien des nouvelles tâches qui viennent avec son rôle de remplaçant.

Mon rôle est d'apporter mon expérience, de donner le maximum d'informations à la fois aux entraîneurs et aux joueurs. On a un groupe d'instructeurs qui est assez jeune sur le plan de l'expérience dans notre ligue, donc tout simplement connaître les différents coordonnateurs défensifs, les tendances qu'on voit à travers le circuit et les joueurs qu'on affronte. Le joueur de ligne offensive Luc Brodeur-Jourdain

« J'ai de l'information que je peux partager, mais sinon sur une base quotidienne, je travaille avec la deuxième unité en attaque et j'aide les jeunes à évoluer, à progresser », enchaîne-t-il.

Une cohésion à créer

Luc Brodeur-Jourdain est bien conscient des difficultés de la ligne offensive montréalaise, victime de 27 sacs du quart cette saison, un sommet dans la LCF. C'est six de plus que l'avant-dernière équipe, les Tiger-Cats de Hamilton (3-4).

« En général, pour une ligne offensive, lorsqu'il y a un manque de productivité tôt dans la rencontre et un écart à combler, on se trouve à pratiquer du football unidimensionnel, explique-t-il. Tous les coordonnateurs défensifs vont minimiser la pression à partir des secondeurs et de la tertiaire, mais vont favoriser les permutations des joueurs défensifs. Ça rend les choses très difficiles sur la ligne à l'attaque. »

« C'est quelque chose qui se travaille avec des répétitions, ajoute-t-il. On a des pratiques qui sont exigeantes, on travaille extrêmement fort durant les entraînements. »

Les Alouettes ont envoyé des quintettes offensifs différents au début de chacune de leurs huit rencontres cette saison. D'ailleurs, quatre des nombreux joueurs de ligne à l'attaque ayant amorcé un match cette année ne figurent plus dans la formation : Ryan Bomben, Ruben Carter, Kirby Fabien et Xavier Fulton.