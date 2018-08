Sous la supervision de la directrice haute performance Cara Thibault, il s’occupera entre autres de l’évaluation des athlètes et des plans d’entraînement.

« Il y a une fondation solide pour le sport de haute performance au Canada et je pense que c’est la bonne place et le bon temps pour moi pour de partager mon expérience avec des patineurs et entraîneurs si enthousiastes et talentueux », a-t-il dit.

Avec l’équipe néerlandaise, Geert Kuiper a aidé ses athlètes à remporter six médailles d’or olympiques : Gerard van Velde au 1000 m en 2002, Sven Kramer au 5000 m en 2010 et en 2014, et Ireen Wüst au 1500 m en 2010, et aux 1500 et 3000 m en 2014.

Aux Jeux de Pyeongchang, en février, il s’occupait des équipes de poursuite et de départ groupé. Ses patineurs ont gagné quatre médailles.

À ces Jeux, le Canada n’a récolté que deux médailles sur l’anneau de vitesse, celles de Ted-Jan Bloemen au 5000 m (argent) et au 10 000 m (or).

Geert Kuiper entrera officiellement en fonction lundi.