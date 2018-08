Briand demeure donc en Ligue 1, après avoir défendu les couleurs de l'En Avant de Guingamp lors des trois dernières campagnes.

L'Impact et Guingamp avaient séparément annoncé son transfert à Montréal à la fin du mois de juillet, mais des différends contractuels ont fait échouer les négociations à la dernière minute.

Celui qui a fait rêver nombre de supporteurs du onze montréalais a touché la cible à 11 occasions et a inscrit 2 passes décisives en 37 matchs de Ligue 1 à Guingamp en 2017-2018.

Les Girondins ont pris le 6e échelon du dernier Championnat de France avec une fiche de 16 victoires, 15 défaites et 7 verdicts nuls.

Les Bordelais ont remporté les honneurs de cette compétition à six reprises, la dernière fois en 2009.

Plus tôt dans sa carrière, Briand a porté les maillots du Stade rennais (2003 à 2010) et de l’Olympique Lyonnais (2010 à 2014), en Ligue 1, et de Hanovre 96 (2014-2015), en Bundesliga.