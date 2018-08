Les Lions ont mis fin à une série de deux revers, tandis que les Eskimos ont subi une première défaite en quatre matchs.

En retard 10-20 à la mi-temps, les locaux ont montré les dents à leur retour sur le terrain. Travis Lulay a d'abord rejoint Kevin Elliott pour une passe de touché de 9 verges, puis Ty Long a créé l'égalité à mi-chemin du troisième quart grâce à un placement de 51 verges.

Un simple a permis aux Lions de prendre l'avance pour une première fois dans la rencontre à 21-20.

Travon Van a ensuite atteint la zone des buts grâce à une course de huit verges, mais les Lions ont raté le converti de deux points. Le majeur de Van a été inscrit un jeu après que le joueur de ligne défensive Otha Foster eut provoqué un échappé et récupéré lui-même le ballon.

Sean Whyte et Long se sont échangé des placements au quatrième quart, puis Long a complété la marque avec un autre simple dans les derniers instants.

La dernière menace des Eskimos a été étouffée lorsque Garry Peters a intercepté une passe de Mike Reilly dans la zone des buts.

Chris Rainey a inscrit l'autre touché des Lions après un retour de botté de dégagement de 79 verges au deuxième quart.

Lulay a franchi le plateau des 20 000 verges de gains aériens.

Du côté des Eskimos, Reilly a lancé des passes payantes à Derel Walker et à Nathaniel Behar, en plus d'atteindre lui-même la zone des buts à une reprise. Il a toutefois été victime de deux interceptions et a laissé tomber un ballon.