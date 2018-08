Plus en jambes, plus confiant et plus détendu, Tsitsipas, 27e joueur mondial, a fait souffrir son adversaire dans ce marathon de 2 h 17 min.

Il s'est offert son point de match avec un magnifique coup droit et en a fini aussitôt avec le quadruple vainqueur de la Coupe Rogers et champion de Wimbledon.

Tsitsipas ne s'est exposé qu'à deux balles de bris, qu'il a sauvées.

En quarts de finale, il affrontera le gagnant du duel entre l'Allemand Alexander Zverev (no 2) et le Russe Daniil Medvedev.

Stefanos Tsitsipas Photo : Getty Images/Vaughn Ridley

Autres résultats de 3e tour :