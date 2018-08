« Je suis vraiment emballée, a dit la joueuse qui fêtera ses 24 ans le 20 août. Je suis encore sur un nuage. C’est un grand rêve qui devient réalité. »

Beckie a fait ses débuts internationaux avec le Canada en 2014 et était de l’équipe qui a décroché le bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Elle a marqué 22 buts en 43 matchs sous le maillot unifolié.

L’équipe féminine de Manchester City est vice-championne d’Angleterre et a remporté la Coupe d’Angleterre la saison dernière.

« C’est le meilleur environnement du monde pour des joueuses de soccer, a ajouté Beckie. Je suis fière d’avoir pu attirer leur attention et de me joindre à eux. »



City a déjà commencé sa préparation pour la prochaine saison. L’équipe affrontera Birmingham en Coupe Tyres le 19 août et disputera son premier match en Championnat anglais le 9 septembre contre Chelsea, tenant du titre.