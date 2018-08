L’Ontarienne de 18 ans a réalisé un record de la compétition et des Jeux du Commonwealth grâce à un chrono de 1 min 54 s 44/100.

Elle a mené la course de bout en bout pour tenir tête à l’Américaine qui a fini 3e en 1:55,15.

Tout juste avant de s'élancer du bloc de départ, Ruck a dû surmonter la nervosité d’affronter Ledecky, la championne des Jeux de Rio il y a deux ans.