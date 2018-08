MONTRÉAL

Maria Sharapova c. Caroline Garcia (no 6)

En deux matchs jusqu’ici, la Russe n’a perdu que cinq petits jeux. La Française, en revanche, a eu besoin de trois manches pour réussir son entrée dans le tournoi, au deuxième tour. Mais à leur dernier affrontement, à Stuttgart, Garcia est enfin parvenue à battre Sharapova après quatre échecs. Rien n’est exclu.

Alizé Cornet c. Ashleigh Barty (no 15)

Après une entrée en matière compliquée contre Tatjana Maria, Cornet a été spectaculaire dans sa victoire en deux manches contre Angelique Kerber. Sa prochaine rivale, la 15e favorite, devrait toutefois être plus en jambes que Kerber, qui n’avait plus joué depuis Wimbledon. Et elle a une revanche à prendre. La seule fois qu’elles ont croisé le fer, en 2014, Cornet avait éliminé Barty de Roland-Garros.

Eugenie Bouchard et Sloane Stephens c. Kirsten Flipkens et Daria Gavrilova

Pour du contenu canadien, il faudra regarder du côté du double. La dernière Canadienne en lice, Eugenie Bouchard, vient de gagner son premier match de la saison en double avec l’Américaine Sloane Stephens. Si elles l’emportent, Bouchard et Stephens auront rendez-vous en quarts de finale avec les têtes de série no 2, Latisha Chan et Ekaterina Makarova.

(Pour une présentation des matchs Simona Halep c. Anastasia Pavlyuchenkova et Aryna Sabalenka c. Caroline Wozniacki, remis à jeudi, consultez notre aperçu de la journée de mercredi.)

TORONTO

Robin Haase c. Denis Shapovalov

Du deuxième tour au troisième, seul un Canadien a survécu : Denis Shapovalov. Le gaucher est dans une forme resplendissante depuis le début et a déjà vaincu Haase, cette saison, à Rome. La porte est ouverte.

Rafael Nadal (no 1) c. Stan Wawrinka

Après deux chirurgies au genou, Stan Wawrinka tente lentement, mais sûrement, de revenir au niveau qu’il a connu. Il a atteint les quarts de finale de deux tournois déjà cette saison. Malheureusement pour lui, le Suisse devra battre le meilleur joueur du monde pour y parvenir encore…