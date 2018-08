Amarikwa a amassé 2 mentions d'aide en 14 matchs jusqu'ici cette saison avec la formation californienne.

Le joueur âgé de 30 ans a passé les quatre dernières campagnes avec les Earthquakes. Il a totalisant 9 buts et 9 passes décisives en 63 rencontres, dont 41 à titre de partant.

Il n'a cependant pas trouvé le fond du filet au cours des deux dernières saisons.

« Quincy est un attaquant dynamique avec beaucoup d'expérience en MLS. C'est un autre joueur d'expérience qui ajoutera de la profondeur à notre ligne d'attaque, a dit le directeur technique Adam Braz. Dominic a été un joueur qui a contribué dans les succès de 2015 et 2016. Nous le remercions pour ses services sur le terrain et hors du terrain et lui souhaitons la meilleure des chances. »

LIRE | Bienvenue à Montréal, @QuincyAmarikwa >> https://t.co/hR9G



READ | Welcome to Montreal Quincy >> https://t.co/twEJOZ5zZ4#IMFC pic.twitter.com/NYSbah3jpa — Impact de Montréal (@impactmontreal) 8 août 2018

L'Américain, qui est originaire de Bakersfield, en Californie, a aussi porté l'uniforme du Fire de Chicago, du Toronto FC et des Rapids du Colorado au cours de sa carrière dans la MLS.

Son contrat arrivera à échéance à l'issue de la présente saison, tout comme Oduro d'ailleurs.

Oduro, qui est âgé de 32 ans, a passé la majeure partie de la campagne sur les lignes de côté, ne disputant que 32 minutes de jeu étalées sur 5 parties.

Il a complété son séjour avec l'Impact avec 16 buts et 6 mentions d'assistance en 89 matchs, dont 57 à titre de partant.