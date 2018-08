Sagna s’est entendu sur les termes d’un contrat avec le club jusqu’à la fin de la saison 2018, assortie d’une année d’option pour la saison 2019.

« Je suis très content de la venue de Bacary, a dit l’entraîneur-chef Rémi Garde. C’est un joueur avec une immense carrière, qui a encore une grande motivation pour venir aider l’Impact à relever le défi de cette fin de saison. Sa personnalité et son expérience et son jeu apporteront un plus à notre équipe. »

Âgé de 35 ans, il a disputé 10 saisons dans la Premier League, de 2007 à 2017, prenant part à 267 matchs avec Arsenal et Manchester City.

Sagna avait plus récemment rejoint le club italien Benevento en février dernier, en Serie A, pour la deuxième moitié de la saison 2017-18, disputant 13 matchs et 954 minutes, dont 10 comme titulaire.

Sur la scène internationale, Sagna a représenté l’équipe nationale de la France à 65 reprises, prenant part aux éditions 2010 et 2014 de la Coupe du monde.

Nani (à gauche) et Bacary Sagna à l'Euro, en 2016 Photo : Getty Images/Miguel Medina

Pour faire une place à Sagna dans sa formation, l'Impact a également acquis une place de joueur étranger pour le reste de la saison 2018 des Timbers de Portland.

Le Bleu-blanc-noir a donné 50 000 $ en montant d'allocation générale (GAM) aux Timbers. L'échange inclut également des considérations futures qui, si les conditions sont atteintes, s'élèveraient à un montant additionnel de 40 000 $ de GAM remis par l'Impact.

Profondeur au milieu de terrain

De son côté, Azira est âgé de 30 ans et a disputé 5 saisons en MLS avec les Sounders de Seattle et les Rapids du Colorado, prenant part à 91 matchs de saison. Il n'a participé qu'à cinq rencontres avec les Rapids cette saison, dont trois départs.

Sur la scène internationale, Azira a pris part à quatre matchs avec l'équipe nationale de l'Ouganda, faisant ses débuts le 12 novembre 2016 lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde face au Congo. Il a aussi disputé deux matchs lors de la Coupe d'Afrique des nations en 2017.

« Micheal est un joueur qui a de l'expérience en MLS, tout comme au niveau international, a dit Braz. Il est un milieu central défensif qui nous apporte de la profondeur à un poste important. Nous avons hâte de le voir intégrer le groupe, ce qu'il fera la semaine prochaine. »

Azira détient son permis de résidence américaine et ne compte pas comme un joueur international.

Oduro s'envole vers San José, Amarikwa s'amène à Montréal

Le premier geste posé de la journée pour l'Impact a été de faire l'acquisition de l'attaquant américain Quincy Amarikwa des Earthquakes de San José contre l'attaquant Dominic Oduro.

Amarikwa a amassé 2 mentions d'aide en 14 matchs jusqu'ici cette saison avec la formation californienne.

Le joueur âgé de 30 ans a passé les quatre dernières campagnes avec les Earthquakes. Il a totalisant 9 buts et 9 passes décisives en 63 rencontres, dont 41 à titre de partant.

Il n'a cependant pas trouvé le fond du filet au cours des deux dernières saisons.

« Quincy est un attaquant dynamique avec beaucoup d'expérience en MLS. C'est un autre joueur d'expérience qui ajoutera de la profondeur à notre ligne d'attaque, a dit le directeur technique Adam Braz. Dominic a été un joueur qui a contribué dans les succès de 2015 et 2016. Nous le remercions pour ses services sur le terrain et hors du terrain et lui souhaitons la meilleure des chances. »

Début du graphique (passez à la fin) LIRE | Bienvenue à Montréal, @QuincyAmarikwa >> https://t.co/hR9GGURTq3



READ | Welcome to Montreal Quincy >> https://t.co/twEJOZ5zZ4#IMFC pic.twitter.com/NYSbah3jpa — Impact de Montréal (@impactmontreal) 8 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

L'Américain, qui est originaire de Bakersfield, en Californie, a aussi porté l'uniforme du Fire de Chicago, du Toronto FC et des Rapids du Colorado au cours de sa carrière dans la MLS.

Son contrat arrivera à échéance à l'issue de la présente saison, tout comme Oduro d'ailleurs.

Oduro, qui est âgé de 32 ans, a passé la majeure partie de la campagne sur les lignes de côté, ne disputant que 32 minutes de jeu étalées sur 5 parties.

Il a complété son séjour avec l'Impact avec 16 buts et 6 mentions d'assistance en 89 matchs, dont 57 à titre de partant.