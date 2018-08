Le favori local a gagné en 81 minutes, grâce notamment à 9 as et 4 bris.

Âgé de 19 ans, Shapovalov n'a pas caché sa déception quand il a appris que son match était déplacé sur le court secondaire, même si ç'a peut-être joué en sa faveur en fin de compte.

« Je sais que plusieurs amis devaient venir m'encourager et que plusieurs partisans avaient hâte de me voir sur le court central, a dit Shapovalov, qui a grandi à Richmond Hill, en Ontario. Malheureusement, la pluie a forcé les organisateurs à déplacer mon match. J'étais un peu déçu. »

« Mais la foule a été incroyable et m'a beaucoup aidé. Je ressentais l'énergie en raison de la configuration plus intime et je crois aussi que ç'a dérangé Fognini vers la fin. »



Son prochain rival sera le Néerlandais Robin Haase, tombeur du Russe Mikhail Youzhny, 7-5 et 6-2.

Milos Raonic s'avoue vaincu

Un autre Ontarien, Milos Raonic, a baissé pavillon 7-6 (4), 4-6 et 6-1 contre une vedette montante, Frances Tiafoe. L'Américain a fait fi des 20 as de Raonic.



Tiafoe est 41e au classement mondial, une douzaine de rangs derrière le Canadien.



« J'ai simplement mal joué, a admis Raonic. Je me pressais trop au service, je ne prenais pas le temps nécessaire et j'étais trop prévisible. »



« Et (Tiafoe) a levé son jeu d'un cran. Il a bien fait. »

Polansky mord la poussière contre Djokovic

La pluie n'aura fait que retarder l'échéance. Après une interruption d'environ une heure, le Canadien Peter Polansky a offert une belle résistance au Serbe Novak Djokovic, mais il s'est finalement incliné en deux manches de 6-3 et 6-4, mercredi, au deuxième tour de la Coupe Rogers, à Toronto.

Le neuvième favori du tournoi n’a brisé le service de Polansky que deux fois, mais ç'aura été suffisant pour éliminer le Torontois, 121e mondial, devant les siens.

Peter Polansky n'est jamais allé plus loin que le deuxième tour à la Coupe Rogers. Photo : Getty Images/Vaughn Ridley

Polansky, qui n’a toujours pas franchi le deuxième tour à la Coupe Rogers, a fait jeu égal avec Djokovic jusqu’au huitième jeu de la première manche et jusqu’au neuvième jeu de la seconde.

Le Canadien a commis trois erreurs non provoquées de moins que le Serbe, mais les siennes ont été plus coûteuses.

Patient, Djokovic a réussi 23 coups gagnants contre 9 pour Polansky au cours des 84 minutes qu’a duré le match.

Il affrontera le vainqueur du duel entre l’Autrichien Dominic Thiem (no 7) et le Grec Stefanos Tsitsipas.

Autres résultats