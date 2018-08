Un texte de Christine Roger

Victoria Azarenka a pris connaissance du message publié lundi sur Instagram par Serena Williams, dans lequel la joueuse américaine explique vivre des moments difficiles depuis la naissance de sa fille. La Bélarusse n’a pas personnellement souffert de dépression post-partum, mais applaudit le fait que Williams ait choisi d’en parler ouvertement et espère qu’une telle initiative pourra changer les mentalités.

« Je comprends totalement ce qu'elle traverse parce qu'autant que je suis contente et emballée d'avoir mon fils et d'être avec lui, c'est un combat d'être capable de gérer ton travail et d'être à l’aise avec le fait de prendre ces heures loin de lui », a confié à Radio-Canada Sports la maman d’un garçon de 20 mois.

« Pour moi, c'est le plus gros défi, explique-t-elle. Je ne veux pas le laisser pour une seule minute. Je pense que c'est très difficile pour les femmes quand elles deviennent mères. J'ai appris et lu tellement d'histoires au sujet de la dépression post-partum et je pense que c'est quelque chose qui doit être reconnu et non pas jugé. Ton corps change, ta mentalité aussi. Tu as des priorités différentes. »

L’an dernier, Victoria Azarenka a dû déclarer forfait aux Internationaux des États-Unis puisqu’elle était plongée au coeur d’une saga judiciaire avec son ex-conjoint pour la garde de leur enfant. Elle aurait pu taire les raisons de son absence, mais elle a plutôt choisi d’en parler.

« Je savais que ça n'allait pas disparaître en un ou deux mois, dit-elle. Je ne suis pas le genre de personne qui aime mentir ou cacher les choses. Je pense que peu importe comment c'est triste ou laid, il faut que tu sois responsable et que tu affrontes la réalité et que tu l'assumes. C'est ce que j'ai fait. »

Victoria Azarenka et son fils Leo Photo : Twitter

Revoir ses priorités

Il y a quelque chose d'égocentrique à la vie d'athlète professionnel. Tout ce qui compte est son entraînement, sa nutrition, son sommeil… Sa vie est organisée à la minute près afin d’optimiser ses performances. Tout le contraire de la vie d’une mère en fait. Azarenka reconnaît qu’elle a vécu une période d’adaptation après la naissance de son fils.

« C'est un combat parce que tout ce qui compte, c'est lui, dit-elle au sujet de son fils qui la rejoindra à Montréal à la fin de la semaine. Je me place deuxième et d'être en mesure de faire ça tout en jouant à un haut niveau, ce n'est pas facile. Je m'entraîne quand il dort. Si c'est à 22 h, c'est 22 h. Si c'est à 6 h, c'est à 6 h. Parce que je veux optimiser le temps passé avec lui. Chaque seconde que j'ai, je veux les passer avec mon fils. »

Les heures d’entraînement et de sommeil ne sont peut-être pas aussi nombreuses qu’avant, mais la joueuse n’a pas l’impression que son jeu en souffre pour autant. Ancienne numéro un mondiale, la Bélarusse est convaincue qu’elle peut encore repousser ses limites.

« Je suis persuadée que je peux être meilleure. Avoir un enfant te force à être organisée, disciplinée, patiente. Ça me force à prendre en considération différentes perspectives et je ne pense pas que je serais en mesure de faire ça si je n'avais pas mon fils. Physiquement, je suis dans la meilleure forme de ma vie, ce qui est intéressant », mentionne-t-elle, sourire aux lèvres.

Si elle ressent de la culpabilité de ne pas passer suffisamment de temps avec son fils, il n’a jamais été question de raccrocher sa raquette.

Il m'inspire à faire ce que j'aime. Mes parents ont été un bon exemple pour moi quand j'étais enfant. Je veux lui montrer ce que c'est d'être un travailleur acharné, ce que c'est d'être discipliné et déterminé. Je veux lui montrer qu’il peut atteindre ses rêves, ce que c'est que d'être humble. Je veux être tout ça. Victoria Azarenka

Victoria Azarenka est tombée au 95e rang mondial. Photo : Getty Images/Ezra Shaw

Deux réalités

Serena Williams et Victoria Azarenka peuvent compter sur énormément de ressources afin de conjuguer leurs rôles de mère et de joueuse. Pour des filles qui sont beaucoup plus loin au classement, la réalité est tout autre. Plusieurs d’entre elles vont choisir de prendre leur retraite avant de fonder une famille.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la Québécoise Stéphanie Dubois a choisi de se retirer en 2014, à seulement 27 ans. Celle qui avait déjà occupé le 87e rang mondial voyait mal comment elle aurait pu être une mère tout en tentant de gravir à nouveau les échelons du tennis mondial.

« J’ai énormément de respect pour les athlètes qui reviennent après avoir donné naissance, souligne celle qui est maintenant maman d’une fille de 15 mois. Les priorités changent quand tu as un enfant. Les entraînements, les voyages, les matchs, c’est du temps que tu ne passes pas avec ton enfant et c’est pourquoi j’ai choisi d’attendre de prendre ma retraite.

Est-ce que je comprends la décision de Serena? Absolument. Toute sa vie, le tennis a été sa priorité, mais les choses changent avec un enfant. Je trouve ça honorable qu’elle en parle publiquement. Stéphanie Dubois

Des changements à la WTA?

Les joueuses qui s’absentent pour un congé de maternité peuvent utiliser leur « classement spécial » à huit reprises dans les trois ans suivant le début de leur pause afin d’accéder à des tournois. C’est en fait le même règlement pour une joueuse qui s’absente pour plus de six mois en raison d’une blessure.

Victoria Azarenka a ainsi pu obtenir sa place à Wimbledon en 2017 grâce au 6e rang qu’elle détenait avant d’être enceinte. Ce règlement n’a cependant aucune incidence sur le classement. Plusieurs joueuses, dont Serena Williams, Maria Sharapova et la numéro un mondiale Simona Halep ont plaidé pour que les joueuses retrouvent leur rang à leur retour. Si la Bélarusse n’est pas aussi tranchée dans ses propos, elle reconnaît que la WTA doit apporter des améliorations afin d’aider les joueuses qui choisissent d’avoir des enfants pendant leur carrière.

C'est entre nos mains de pousser en ce sens. Il y a plusieurs jeunes joueuses qui ont des enfants maintenant et je suis sûre que cette tendance va se poursuivre, alors c'est entre nos mains de créer cet avenir. Je suis très optimiste que la WTA va faire tout en son pouvoir pour montrer l'exemple. Victoria Azarenka

Victoria Azarenka a dû rester à l’écart de la compétition pendant plusieurs mois afin de rester auprès de son fils pendant la saga judiciaire dans laquelle elle était engagée. À son retour au jeu, son classement en avait évidemment souffert.

Aujourd’hui 95e joueuse mondiale, l’athlète de 29 ans peut bénéficier de laissez-passer, comme à Montréal cette semaine, mais elle se retrouve à affronter de bonnes joueuses dès le premier tour. Son classement ne lui a pas permis d’obtenir une place au tableau principal des Internationaux des États-Unis, tournoi dont elle a été deux fois finaliste.

« C’est correct, dit-elle. Je suis habituée à ce que mes adversaires haussent leur niveau de jeu face à moi, alors ce n’est jamais facile de toute façon. »

Mardi soir, à son premier match à la Coupe Rogers en trois ans, Azarenka a éliminé la Française Kristina Mladenovic, 59e raquette mondiale, en deux manches de 6-1 et 6-0.

Il y a quelques jours à peine, elle déclarait pourtant forfait à Washington en raison de maux de dos.

Il y a quelques mois à peine, elle ne jouait pas et se battait pour obtenir la garde de son fils.

Il y a à peine 20 mois, elle donnait naissance à son fils Leo.

C’est un peu ça, une super-maman, non?