Le centre canadien d’origine slovaque a joué pendant 22 ans – toute sa carrière – avec les Hawks, de 1958-1959 à 1979-1980.

Il les a conduits à la Coupe Stanley en 1961 et il détient toujours les records d’équipe en ce qui a trait au nombre de points récoltés (1467) et de matchs joués (1394).

Il a remporté le trophée Art-Ross – remis au meilleur pointeur de la Ligue nationale (LNH) – en 1964, 1965, 1967 et 1968, et le trophée Hart (remis au meilleur joueur du circuit) en 1967 et 1968.

Les Hawks ont retiré son célèbre numéro 21 en 1980. Les portes du Temple de la renommée se sont ouvertes à lui en 1983.

« On se souviendra de Stan Mikita comme d'un champion, d'un innovateur et d'un maître, a déclaré par communiqué le président des Blackhawks, John McDonough. Son excellence s'observe par les records d'équipe qu'il détient toujours. Il a joué avec passion toute sa carrière. »

« L'impact qu'il a eu sur l'organisation se voit au United Center, où des partisans portent encore son chandail, a-t-il poursuivi. Au nom des Blackhawks et de leurs partisans, je voudrais exprimer mes sincères sympathies à la famille Mikita et à ceux qui pleurent sa mort. »