Mardi matin, le triple champion du monde sur route a écrit sur son compte Twitter : Hola Espana.

Or, comme c'est la coutume, les GPCQM se déroulent pendant le Tour d’Espagne qui se tiendra cette année du 25 août au 16 septembre.

Sagan, qui a égalé le record de six maillots verts au Tour de France du sprinteur Erik Zabel, s’est souvent illustré sur les routes de la Belle Province avec des victoires à Québec en 2016 et en 2017 ainsi qu’à Montréal en 2013. Le vainqueur de trois étapes lors de la dernière Grande Boucle avait aussi conclu sur la deuxième marche du podium au pied du mont Royal en 2010 et en 2016.

Le vice-président directeur de l'événement, Marcel Leblanc, affirme que la décision de Sagan, bien que décevante, n’aura aucun impact sur la venue des autres têtes d'affiche de la discipline.

Les équipes ont jusqu’au 19 août, soit 20 jours avant la première épreuve, pour faire part de leur formation.